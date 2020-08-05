Героиня из Бейрута спасла от взрыва только родившихся младенцев (ФОТО)

В Бейруте продолжается спецоперация по спасению людей, которые оказались под завалами после вчерашних взрывов. Тем временем в Сети появляются фото и видео геройских поступков простых жителей. Одна из них - молодая медсестра местного роддома - спасла жизни троих только родившихся малышей, пишет пользователь Francesca Baraghini в Instagram.

Девушка говорит, что когда Бейрут взрывался, люди не понимали, что происходит.

“Порт исчез, больницы, уже разрушенные из-за Covid и отключения электричества из-за кризиса, были заполнены людьми… А эта медсестра побежала и спасла трех только что родившихся младенцев”, - пишет девушка.

На снимке видно, как медсестра, имя которой неизвестно, держит троих новорожденных и звонит за помощью. Интернет-пользователь пишет, что она сделала снимок как раз после того, как медсестра выбежала с малышами на руках после взрыва. В комментариях люди умиляются взаимопомощи людей в Бейруте и благодарят героев.





Ранее мы сообщали, что агентство Reuters в прямом эфире показывает пепелище, в которое превратилась столица Ливана Бейрут после двух мощных взрывов. В режиме онлайн власти также обновляют информацию о пострадавших и погибших. Жертв уже более 100, пострадавших - более 4000, точные цифры все время меняются.

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