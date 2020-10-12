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Генсек ООН дал неутешительный прогноз для человечества

Если человечество никак не будет реагировать на глобальное потепление, то до следующего века может и не дожить

сегодня, 11:36
Автор:

Владимир Лавский

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гуттереш в очередной раз заявил, что человечеству нужно активнее бороться с глобальным потеплением. Об этом сообщает новостной центр ООН. 

Генсек ООН дал неутешительный прогноз для человечества

По мнению чиновника, если руководители больших стран не начнут уже сейчас предпринимать шаги для преодоления проблемы глобального потепления, то до следующего века люди могут и не дожить. Гуттереш напомнил, что с каждым годом температура воздуха повышается на полтора градуса по Цельсию, что является критическим показателем. И от этой проблемы на застрахована ни одна из мировых стран. 

"Миллиарды людей по всему уже ощущают на себе наше бездействие. Мы очень сильно зависим от ископаемых топливных ресурсов, ходим на месте, я бы сказал. Поэтому повышение температуры каждый год сказывается не только на людях, а и на природе. Посмотрите, сколько каждый год лесных пожаров с одной стороны, и засух, ливней, уничтожающих человечество, — с другой", — отметил генсек. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в ООН опубликовали отчет, чего человечество боится больше всего. 

Стоит отметить, что 72 процента участников опроса уверены в том, что в будущем доступ к услугам здравоохранения улучшится или останется таким же. Также они хотят забыть, что такое бедность, безработица и неравенство. А в перспективе неплохо было бы иметь одинаковый доступ к образованию и равноправие женщин. 




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