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Главная Новости Общество права человека Исследование ООН показало, чего хотят и боятся люди во всем мире
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Исследование ООН показало, чего хотят и боятся люди во всем мире

Больше миллиона человек стали участниками, которые рассказали о своих желаниях и страхах

сегодня, 20:22
Автор:

Любовь Блажко

ООН провела большой опрос, чтобы выяснить основные желания и страхи людей. Авторы этого эксперимента пришли к выводу, в первую очередь, людям нужен доступ к здравоохранению, чистой воде, средствам личной гигиены и к образованию. Об этом сообщает издание korrespondent.

Исследование ООН показало, чего хотят и боятся люди во всем мире

Самые большие страхи и чаяния человечества. Фото: unsplash

Стоит отметить, что 72 процента участников опроса уверены в том, что в будущем доступ к услугам здравоохранения улучшится или останется таким же. Также они хотят забыть, что такое бедность, безработица и неравенство. А в перспективе неплохо было бы иметь одинаковый доступ к образованию и равноправие женщин. 

Что касается самых больших страхов опрошенных людей, то они назвали экологическую ситуацию в мире (почти половина уверена в том, что в скором времени она ухудшится), коррупцию, конфликты и бедность. 

Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН поделился, что теперь страны-участники должны сделать все от себя зависящее, чтобы оправдать ожидания людей во всем мире. 


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