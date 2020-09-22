Исследование ООН показало, чего хотят и боятся люди во всем мире

ООН провела большой опрос, чтобы выяснить основные желания и страхи людей. Авторы этого эксперимента пришли к выводу, в первую очередь, людям нужен доступ к здравоохранению, чистой воде, средствам личной гигиены и к образованию. Об этом сообщает издание korrespondent.

Самые большие страхи и чаяния человечества. Фото: unsplash

Стоит отметить, что 72 процента участников опроса уверены в том, что в будущем доступ к услугам здравоохранения улучшится или останется таким же. Также они хотят забыть, что такое бедность, безработица и неравенство. А в перспективе неплохо было бы иметь одинаковый доступ к образованию и равноправие женщин.

Что касается самых больших страхов опрошенных людей, то они назвали экологическую ситуацию в мире (почти половина уверена в том, что в скором времени она ухудшится), коррупцию, конфликты и бедность.

Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН поделился, что теперь страны-участники должны сделать все от себя зависящее, чтобы оправдать ожидания людей во всем мире.

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