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ГБР разоблачило банду полицейских, которые силой выбивали деньги у граждан

Полицейских подозревают в превышении власти

сегодня, 01:21
Автор:

Ольга Чародий

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает 5 полицейских в создании организованной преступной группы, действовавшей Днепропетровщине. Об этом сообщают в ГБР.

ГБР разоблачило банду полицейских, которые силой выбивали деньги у граждан

Полиция (фото из открытых источников)

По данным следствия, возглавлял преступную группировку оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области. Также в группировку входило четверо его коллег. ГБР установило, что правоохранители применяли силу к задержанным, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали, чтобы улучшить собственную статистику или доставляли задержанных к управлению полиции и там "выбивали" из них средства.

В служебных кабинетах правоохранители давили морально на подозреваемых, запугивали их уголовной ответственностью, применяли физическую силу, чтобы те заплатили им "отступные".

"В одном из эпизодов задержанному мужчине надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит 30 тыс. Гривен взятки", — говорится в сообщении ГБР.

Если же у задержанных не было нужной суммы, то их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить деньги или предлагали оформить быстрый кредит в Интернете. Отпускали задержанных только, когда получали нужные суммы.

Полицейских подозревают в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, а также в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 28, ч . 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила и перекрыла канал незаконной переправки мигрантов и нелегальных товаров в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации спецслужащих, организованная преступная группировка, которая состояла из граждан Украины и Молдовы, занималась переправкой нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман





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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-na-dnipropetrovshhini-bandu-policejskih-yaki-siloyu-vibivali-groshi-u-gromadyan
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