ГБР расследует дело черновицких патрульных, которые издевались над пенсионером

Государственное бюро расследований начало расследование по факту возможного превышения власти работниками национальной полиции в городе Черновцы. Об этом сообщает сайт ГБР.

По данным источника, происшествие произошло в воскресенье, 12 июля. Двое патрульных, увидев человека, который занимается незаконной торговлей на одной из улиц Черновцов, решили провести задержание. Во время задержания полицейские применили силу и мужчине стало плохо. На данный момент устанавливается степень тяжести травм пенсионера. Сейчас мужчина пребывает в одной из больниц города. Поводом для разбирательств стали публикации в средствах массовой информации и в социальных сетях.

Действия полиции на данный момент трактуются как превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которые сопровождались насилием. Им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.





Ранее "Комментарии" сообщали, почему украинская полиция закрывает глаза на работу отдельных ночных клубов во время карантина. По данным источника, руководство полиции в регионах берет взятки за невмешательство в работу заведений.

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