Фура протаранила колонну военной техники в Николаевской области, есть пострадавший (ВИДЕО)



















На автостраде Одесса – Мелитополь, недалеко от места, где поворот к населенному пункту Луч Николаевского региона, 15 февраля фура съехала с дороги на обочину и протаранила колонну военной техники. Об этом сообщают представители отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Николаевской области.

В аварии пострадал военный (фото: "Общественное")

По обнародованной информации, сегодня, в обеденное время на трассе, ведущей из Одессы на Мелитополь, в районе поворота в населенный пункт Луч Николаевского региона, водитель фуры, съехал с асфальтного полотна на обочину, где стояла колонна военных грузовиков

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения, квалифицируемые, как средней тяжести, нанесены 19-летнему военнослужащему, находившемуся возле одной из военных автомашин. Также механические повреждения были вызваны трем военным автомобилям.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Николаевской области многодетная семья попала в ДТП. В Николаевской области 6 ноября произошла трагическая автотроща со смертельным исходом. Во время столкновения двух легковых автомобилей сильно пострадала многодетная семья, в том числе погибли трое ближайших родственников, которые ехали в одной машине. Четверо членов семьи попали в больницу. В результате сильного удара ВАЗ перевернулся и влетел в придорожный кювет. 33-летний водитель и двое малышей, которым исполнилось всего 5 и 3 года, скончались на месте аварии. Их 27-летняя мать и трое малышей, которым было один, пять и шесть лет, получили травмы разной степени тяжести. Бригада скорой их доставила в медицинское учреждение. Травмы получил и 37-летний водитель иномарки.

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