ФСБ хвастается, что предотвратила убийство духовника Путина: кто его готовил

Федеральная служба безопасности (ФСБ) якобы предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона (Георгия Шевкунова). Его подготовку российская пропаганда приписывает военной разведке Украины, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на росСМИ. Шевкунова называют одним из самых влиятельных деятелей РПЦ и "духовником" российского правителя Владимира Путина.

Тихон (Шевкунов) якобы был целью ГУР. Фото: росСМИ

Задержаны двое подозреваемых — гражданин Украины и гражданин России. По данным ФСБ, в середине 2024 года якобы Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовало мужчин с помощью Telegram. В декабре прошлого года через тайник им передали самодельное взрывное устройство.

"Преступную акцию они планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами", — отметили в ФСБ.

Один из задержанных — Денис Попович, следует из видео допроса, который опубликовал пропагандистский телеканал Рен ТВ. По данным "Осторожно, новости", 27-летний Попович родился в Украине и был секретарем Тихона. Его задержали еще 13 января по пути в Сретенский монастырь. В ходе допроса мужчина рассказал, что был завербован для слежки за передвижениями Тихона.

"Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников, впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона", — сказал Попович. По его словам, бомбу планировалось заложить в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве. Вторым задержанным оказался 28-летний Никита Иванкович. Он выпускник Сретенской духовной семинарии и алтарник храма в московских Сокольниках.

Россияне готовили одно из последних покушений на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова к Пасхе в 2024 году. Однако приурочено оно было скорее к "инаугурации" российского правителя Владимира Путина. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Малюка.

Как отмечают "Комментарии", людей, готовивших покушения на Буданова, главу СБУ Василия Малюка, и президента Украины Владимира Зеленского, СБУ разоблачила весной 2024 года. Как писало The Times, Буданова планировали убить при скоординированной ракетно-беспилотной атаке. Однако в течение нескольких месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана – двумя полковниками Управления государственной охраны (УГО). Также наблюдение вели за третьим человеком, подозреваемым в работе на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Как рассказал украинский офицер, СБУ знала, что россияне планировали убить Буданова, следили за главой СБУ генерал-лейтенантом Василием Малюком, а также за самим Зеленским. По словам офицера, во время подготовки к покушению подозреваемые привезли в Киев реактивные гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и беспилотники-смертники.

Первый подозреваемый, по словам источника в правоохранительных органах, — полковник Андрей Гук, обвиняется в том, что он работал на ФСБ с 2014 года. Он якобы завербовал второго человека, полковника Александра Деркача и передавал группе приказы ФСБ. По словам журналистов, общение между убийцей и его кураторами перехватила СБУ с помощью мощных технологий слежения. Малюк немедленно сообщил об этом Буданову. СБУ подготовила молниеносную операцию по задержанию предателей.