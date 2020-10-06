ФОТОФАКТ: В Ивано-Франковске из-за непогоды повалены деревья и линии электропередач

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Татьяна Веремеева
В Ивано-Франковске вечером 5 октября бушевала непогода, в
результате которой были повалены десятки деревьев, линии электропередач, а
также сильный ветер срывал крыши с домов. Об этом на своей странице в Facebook
сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам много домов оказались подтоплены. В Доме панихиды частично снесло крышу над административным помещением. Также пострадали автомобили. Кроме того, дерево повредило линию электропередач.
По данным Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям, к ликвидации последствий непогоды привлекли 46 их сотрудников и 11
единиц техники.
Никто из людей не пострадал.
Ранее "Комментарии" сообщали, что уже сегодня, 6 октября,
Украина частично окажется во власти дождей. А с завтрашнего дня температура
воздуха постепенно начнет падать. На смену октябрьскому теплу придет
похолодание.
Отметим, скоро золотой октябрь сменится серостью,
холодами, ветром и мрачной дождливой погодой. Настроение приобретает такие же
оттенки — ничто не радует, нет энергии, сил и вдохновения. Если вы испытываете
все перечисленные симптомы осенью, возможно, вы подвержены сезонному
аффективному расстройству (САР), или попросту осенней хандре. САР – это не
придуманная "отмазка" для тех, кто хочет поныть или лишний час поваляться в
постели, уткнувшись носом в стену, а вполне реальное нарушение в организме.
Нарушение связано напрямую с недостатком солнечного света, поэтому и поражает
человека, в основном, в сезон, когда день становится короче, а погода мрачнее.
Дефицит ультрафиолета влияет на выработку серотонина – "гормона радости и
счастья", для синтеза которого необходим витамин D. Так что если вместе с
началом "унылой поры" к вам неустанно возвращается раздражение, страх неудачи и
неудовлетворенность – это повод прислушаться к себе и помочь
организму безболезненно пережить осенне-зимний сезон.
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