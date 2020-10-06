ФОТОФАКТ: В Ивано-Франковске из-за непогоды повалены деревья и линии электропередач

В Ивано-Франковске вечером 5 октября бушевала непогода, в результате которой были повалены десятки деревьев, линии электропередач, а также сильный ветер срывал крыши с домов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.



По его словам много домов оказались подтоплены. В Доме панихиды частично снесло крышу над административным помещением. Также пострадали автомобили. Кроме того, дерево повредило линию электропередач.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации последствий непогоды привлекли 46 их сотрудников и 11 единиц техники.

Никто из людей не пострадал.

Ранее "Комментарии" сообщали, что уже сегодня, 6 октября, Украина частично окажется во власти дождей. А с завтрашнего дня температура воздуха постепенно начнет падать. На смену октябрьскому теплу придет похолодание.

Отметим, скоро золотой октябрь сменится серостью, холодами, ветром и мрачной дождливой погодой. Настроение приобретает такие же оттенки — ничто не радует, нет энергии, сил и вдохновения. Если вы испытываете все перечисленные симптомы осенью, возможно, вы подвержены сезонному аффективному расстройству (САР), или попросту осенней хандре. САР – это не придуманная "отмазка" для тех, кто хочет поныть или лишний час поваляться в постели, уткнувшись носом в стену, а вполне реальное нарушение в организме. Нарушение связано напрямую с недостатком солнечного света, поэтому и поражает человека, в основном, в сезон, когда день становится короче, а погода мрачнее. Дефицит ультрафиолета влияет на выработку серотонина – "гормона радости и счастья", для синтеза которого необходим витамин D. Так что если вместе с началом "унылой поры" к вам неустанно возвращается раздражение, страх неудачи и неудовлетворенность – это повод прислушаться к себе и помочь организму безболезненно пережить осенне-зимний сезон.

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