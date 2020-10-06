Прогноз погоды: в Украину идут дожди и похолодание

Уже сегодня, 6 октября, Украина частично окажется во власти дождей. А с завтрашнего дня температура воздуха постепенно начнет падать. На смену октябрьскому теплу придет похолодание. Такую погоду прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине. Фото: wallpaperbetter.com

Проливные дожди с Запада Украины постепенно надвигаются на центральные регионы. Уже сегодня тучами затянет небо над Винницей и Киевом. Температура воздуха в Центре днем будет на уровне 19-22 градусов с отметкой плюс.

Так же тепло будет на Севере Украины. Здесь дожди могут пройти пока только на Житомирщине.

А вот западные регионы полностью окажутся во власти октябрьских дождей. Местами осадки будут очень сильными. Температура воздуха сегодня еще существенно не упадет. Днем синоптики обещают до +21. И даже ночью температура не опустится ниже +12.

Теплой и солнечной погода сегодня будет на Востоке и Юге Украины. Местами воздух прогреется до 23-24 градусов. И это в начале октября. Осадков не предвидится.

Настоящее похолодание в Украину придет завтра. Оно не станет резким и будет охватывать регион за регионом. Ближе к выходным температура опустится по всей территории. Кроме того пройдут прохладные дожди.

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