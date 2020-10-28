Фотофакт: на родине Зеленского с рельсов слетел поезд

Сегодня в 4:10 утра в Кривом Роге (Днепропетровская область) сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Известно, что авария на железной дороге случилась на окраине Кривого Рога. К счастью, люди не пострадали, однако поезд и рельсы оказались повреждены. В полиции открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Продолжается расследование и поиск виновных.

Напомним, в Кривом Роге посреди ночи загорелся прогулочный катер. Огонь вспыхнул на одном из причалов Кресовского водохранилища. Сообщение о пожаре на причале спасатели получили в 3:23 ночи. Оказалось, что огнем охватило прогулочный 12-местный катер "Анна", который был пришвартован там на ночь. К счастью, никого из людей на борту в этот момент не было. Никто во время пожара не пострадал. В течение часа огонь удалось погасить. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

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