ФОТОФАКТ: Из Чернобыльской зоны пытались вывезти сотни килограммов радиоактивных ягод

В Чернобыльской зоне отчуждения сотрудники полиции изъяли 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, в которых содержание радиоактивных элементов цезия и стронция вдвое превышало норму. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.



В полиции сообщили, что по всем фактам нарушения требований радиационной безопасности открыли уголовные производства.

Кроме того, правоохранители с начала текущего месяца 14 раз предотвратили попытки незаконно вывезти из зоны ЧАЭС ягоды и грибы. В июле 16 нарушителей полицейские привлекли к административной ответственности.

Правоохранители изъяли у нарушителей все ягоды, а также автомобиль, на котором пытались вывезти плоды. Нарушителям закона грозит штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ранее "Комментарии" писали, что первый случай коронавируса подтвердили у работника Чернобыльской АЭС. Его отправили на самоизоляцию. В последний раз работник атомной электростанции, заболевший COVID-19, выходил на работу 9 июня. Затем он ушел в дежурный отпуск и на станции не появлялся. Накануне ему сделали тест на коронавирус и тот оказался положительным.

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