Филатова и Корбана обвиняют в сотрудничестве с Кремлем и государственной измене, – телеканал "Правда Тут"

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Станислав Молчанов
Мер Днепра Борис Филатов и его бизнес-партнер Геннадий Корбан могут быть причастны к гибели сотен украинских добровольцев в боях под Иловайском в августе 2014-го года. С таким заявлением в эфире телеканала "Правда Тут" выступил Михаил Королев, руководитель общественной организации "Єдність України", передают "Українські новини".
Михаил Королёв - фото из открытых источников
По словам Королева, Корбан и Филатов в 2014-м году были заместителями главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского и принимали непосредственное участие в формировании добровольческих батальонов. Часть из них непосредственно подчинялась Корбану и Филатову. И 5-го августа 2014-го года на совещании в здании Днепропетровской ОГА Корбан якобы дал приказ добровольцам идти на штурм Иловайска.
Геннадий Корбан якобы имел в своем распоряжении разведданные, согласно которым против добровольцев Россия намеревалась использовать регулярные войска. Но все равно послал добровольцев под Иловайск.
По словам общественного деятеля, Корбан является агентом российского влияния в Украине, который якобы был завербован ФСБ еще в 90-е годы. И сейчас ведет подрывную деятельность против государства. Факты, которые могли привести к трагедии под Иловайском, Королев и участники росийско-украинской войны уже передали Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе СБУ Ивану Баканову и секретарю СНБО Украины Алексею Данилову. Также активисты провели митинг под Офисом Президента Украины.
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