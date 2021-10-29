Филатова и Корбана обвиняют в сотрудничестве с Кремлем и государственной измене, – телеканал "Правда Тут"



















Мер Днепра Борис Филатов и его бизнес-партнер Геннадий Корбан могут быть причастны к гибели сотен украинских добровольцев в боях под Иловайском в августе 2014-го года. С таким заявлением в эфире телеканала "Правда Тут" выступил Михаил Королев, руководитель общественной организации "Єдність України", передают "Українські новини".

Михаил Королёв - фото из открытых источников

По словам Королева, Корбан и Филатов в 2014-м году были заместителями главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского и принимали непосредственное участие в формировании добровольческих батальонов. Часть из них непосредственно подчинялась Корбану и Филатову. И 5-го августа 2014-го года на совещании в здании Днепропетровской ОГА Корбан якобы дал приказ добровольцам идти на штурм Иловайска.

"Я думаю, это была специально разработанная операция агентуры ФСБ вместе с представителями украинской стороны. Они собрали всех добровольцев, так как понимали, что если эти добровольцы будут сейчас заниматься развитием Украины, это нарушит их планы. Поэтому они собрали добровольцев в одном месте, отправили в Иловайск. Сначала генерал Хомчак задержал выход наших добровольцев, хотя времени было двое суток на эвакуацию – с 24 по 26 августа. И потом, когда уже добровольцы попали в окружение, он дает команду выходить по этому кровавому коридору", – говорит Королев.

Геннадий Корбан якобы имел в своем распоряжении разведданные, согласно которым против добровольцев Россия намеревалась использовать регулярные войска. Но все равно послал добровольцев под Иловайск.

"Добровольческие батальоны не имели права воевать против регулярной армии России. У них другие цели. Корбан владел всей информацией", – отмечает Королев.

По словам общественного деятеля, Корбан является агентом российского влияния в Украине, который якобы был завербован ФСБ еще в 90-е годы. И сейчас ведет подрывную деятельность против государства. Факты, которые могли привести к трагедии под Иловайском, Королев и участники росийско-украинской войны уже передали Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе СБУ Ивану Баканову и секретарю СНБО Украины Алексею Данилову. Также активисты провели митинг под Офисом Президента Украины.

"Я обратился к Президенту Украины, чтобы он взял расследование этой трагедии под личный контроль. Я верю, что президент на стороне украинского народа. Я обратился в правоохранительные органы, чтобы они, наконец-то, начали расследовать это страшное преступление", – подытожил Королев.

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