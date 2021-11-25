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Фиктивные браки с украинками – как организаторы переправляли через границу иностранцев

В Украине раскрыли преступную схему, в результате которой незаконные мигранты попадали в нашу страну

сегодня, 18:00
Автор:

София Сторчак
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Полицейские управления миграционной полиции совместно со следователями ГУНП в Днепропетровской области с участием Службы безопасности Украины в Днепропетровской области, разоблачили преступную группировку, занимавшуюся незаконной легализацией иностранцев в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

Фиктивные браки с украинками – как организаторы переправляли через границу иностранцев

Фиктивный брак - фото из открытых источников

В налаженном процессе переправки граждан в Украину участвовали двое иностранцев и двое наших соотечественников, которые организовали схему фиктивных браков. Через оформление брака с украинками, граждане Сирии, Ирака, Египта и Турции получали долгосрочные визы и право на проживание в нашей стране.

Как установили правоохранительные органы, иностранцы находили потенциальных клиентов, желающих получить украинское гражданство, а их партнеры в Украине подыскивали украинок, которые за деньги соглашались вступить с ними в фиктивный брак. А так же помогали им в незаконном пересечении государственной  границы. 

В результате отработанного процесса иностранец регистрировался по месту проживания "невесты" и незаконно получал вид на временное или постоянное право проживания в Украине.  

В группировке  активное участие принимала сотрудница одного из районных отделов регистрации актов гражданского состояния. Именно она и заключала фиктивные браки в ускоренные сроки. Цена оформления такого брака составляла 500 долларов, а стоимость получения вида на постоянное проживание составляла около 2 тысяч долларов. В результате работы незаконной схемы, организаторы "брачного агентства" заработали  более 120 тысяч долларов.

24 ноября в процессе обысков, дома у фигурантов обнаружили и изъяли свидетельства о браке, паспорта иностранцев, черновые записи, мобильные телефоны, печати, деньги и другие вещественные доказательства.

В рамках расследования полиция опрашивает свидетелей, в том числе и женщин, вступивших в фиктивный брак. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о вручении фигурантам уведомления о подозрении.

Ранее издание "Комментарии" писало, что польская полиция расследует причины смерти мигранта на границе с Беларусью.




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Источник: https://mvs.gov.ua/press-center/news/na-dnipropetrovshhini-pravooxoronci-likviduvali-kanal-nezakonnoyi-legalizaciyi-inozemciv-v-ukrayini
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