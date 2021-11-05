"Феофанию" откроют для всех украинцев: когда туда попадут обычные пациенты

Национальное оздоровительное ведомство намерено сделать известное медицинское учреждение "Феофания" открытым для всех жителей нашей страны. И таким образом, реализовать президентский указ за 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя комментарий главы Министерства Виктора Ляшко.

Феофания будет лечить обычных людей (фото из открытых источников)

По его словам, уже в январе 2022 года в элитную когда-то больницу будут проводить госпитализацию обычных граждан нашей страны.

Именно так мы реализуем президентский указ 2020 года. Уже с нового года "Феофания" реализует приоритетные пакеты медицинской гарантии. Также туда будет отправлять на лечение служба скорой помощи обычных граждан, страдающих инфарктами, инсультами и нуждающихся в другой профессиональной медицинской помощи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у стран разрешили лечиться в элитной больнице "Феофания" . Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, открывающий доступ украинцам к медицинской помощи в больнице "Феофания". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. В указе отмечается, что в течение трехмесячного срока Госуправление делами и Кабмин обязаны разработать комплекс мер, которые откроют доступ гражданам к диагностике и лечению, высокоспециализированной медицинской помощи, оказываемой клинической больницей "Феофания". Напомним, что в клинической больнице "Феофания" раньше проходили лечение народные депутаты, госслужащие, работники дипломатического корпуса, а также те, у кого были особые заслуги перед Украиной. В "Феофании" теперь смогут лечиться все украинцы, а не только чиновники.

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