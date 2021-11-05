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"Феофанию" откроют для всех украинцев: когда туда попадут обычные пациенты

Уже в январе 2022 года украинцы попадут в элитную больницу

5 ноября 2021, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Национальное оздоровительное ведомство намерено сделать известное медицинское учреждение "Феофания" открытым для всех жителей нашей страны. И таким образом, реализовать президентский указ за 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя комментарий главы Министерства Виктора Ляшко.

"Феофанию" откроют для всех украинцев: когда туда попадут обычные пациенты

Феофания будет лечить обычных людей (фото из открытых источников)

По его словам, уже в январе 2022 года в элитную когда-то больницу будут проводить госпитализацию обычных граждан нашей страны.

Именно так мы реализуем президентский указ  2020 года. Уже с нового года "Феофания" реализует приоритетные пакеты медицинской гарантии. Также туда будет отправлять на лечение служба скорой помощи обычных граждан, страдающих инфарктами, инсультами и нуждающихся в другой профессиональной медицинской помощи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у стран разрешили лечиться в элитной больнице "Феофания" . Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, открывающий доступ украинцам к медицинской помощи в больнице "Феофания". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. В указе отмечается, что в течение трехмесячного срока Госуправление делами и Кабмин обязаны разработать комплекс мер, которые откроют доступ гражданам к диагностике и лечению, высокоспециализированной медицинской помощи, оказываемой клинической больницей "Феофания". Напомним, что в клинической больнице "Феофания" раньше проходили лечение народные депутаты, госслужащие, работники дипломатического корпуса, а также те, у кого были особые заслуги перед Украиной. В "Феофании" теперь смогут лечиться все украинцы, а не только чиновники.


 


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/minzdrav-otkroet-bolnitsu-feofaniyu-ukraintsev-1636141045.html
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