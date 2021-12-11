Фальсификат алкоголя и продуктов: эксперт рассказал, как и где украинцев обманывают перед Новым годом

Накануне новогодних праздников недобросовестные продавцы часто пытаются нажиться на доверчивых согражданах. Так, в Украине участились случаи продажи поддельной красной икры и фальсифицированного алкоголя. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Фальсификат алкоголя - фото из открытых источников

Эксперт рассказывает, что сейчас украинцам предлагают икру за 140 гривен за банку, якобы она произведена на территории России. Хотя на самом деле оказывается, что это — белковая икра, то есть подделка.

По словам Несмиянова, продают и фальсифицированные спиртные напитки:

"Вам продают не настоящий алкоголь, а фальсификат. Дай бог, чтобы не суррогат. От фальсификата болит голова, а от суррогата люди иногда и умирают", — отметил специалист.

Максим Несмиянов отмечает, что поддельный алкоголь зачастую продается в обычных магазинчиках. Большие торговые сети составляют порядка 40% рынка, а остальное — небольшие магазины, бары, рынки, ярмарки и т.д.

Эксперт приводит в пример неудачный опыт посещения магазинов в Запорожье. В одном из них специалисту удалось найти несколько видов фальсифицированного белорусского масла, а в других — поддельные колбасу, молочку, кофе, оливковое масло.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине обнаружили курятину с сальмонеллой. Известно, что ее привезли к нам из Польши. Места, туда была поставлена продукция, теперь лишаются права продавать курятину, а также они обязаны изъять мясо из оборота. Если потребитель заметит ненадлежащую продукцию, то может обратиться в Госпродпотребслужбу.

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