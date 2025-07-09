Переводчика, присутствующего на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Европейской комиссии, поймали на том, что она делала заметки в конце 2024 года. На таких встречах это строго-настрого запрещено. Об этом сообщает издание Le Мonde.

Еврокомиссия уволила переводчицу со встречи с Зеленским: в чем ее подозревают

" Переводчики – это не просто переводчики. Они также редки свидетели тайных переговоров между лидерами. Урок, который Европейская комиссия недавно переосмыслила после ранее конфиденциального инцидента, привел к тому, что она ввела санкции против франко-украинского переводчика, работавшего в этом учреждении ", – говорится в публикации.

Инцидент произошел 19 декабря 2024 г. во время заседания Европейского совета в Брюсселе в присутствии Зеленского. Результаты внутреннего расследования были переданы бельгийским властям, которые определят, продолжать ли расследование и являются ли предполагаемые действия российской шпионской операцией.

Встреча проходила за закрытыми дверями, в присутствии только глав государств, и переводчикам было строго запрещено делать какие-либо записи. Однако во время переговоров чешские переводчики заметили в соседней кабинке свою коллегу, ответственную за украинский перевод, госпожа И., расшифровывающая содержание переговоров. Они немедленно сообщили об этом службе безопасности, которая ворвалась в кабинку и прервала переводчицу. У нее изъяли все оборудование и заставили покинуть помещение. В тот же день было начато расследование, ее аккредитация была аннулирована, и ей был запрещен вход в здание Европейской комиссии.

СМИ пишет, что женщина постоянно работала около двадцати лет внештатным переводчиком в НАТО, Европейской комиссии, а также в министерствах обороны и иностранных дел Франции.

"Инцидент с ведением записей, запрещенный нашим кодексом поведения, действительно произошел во время встречи 19 декабря 2024 года. Перевод на украинский язык был необходим для этой встречи в связи с участием президента Зеленского. Записи были изъяты. После тщательного изучения фактов было принято решение о пользовании услугами", — говорится в публике.

Издание сообщило, что посольства Украины во Франции и Брюсселе уже несколько лет отказывают этой женщине в участии в визитах президента Украины. Среди претензий, высказанных сотрудником украинской канцелярии в Париже, был тот факт, что она якобы поддерживает профессиональные отношения с российскими властями.

В интервью газете Le Monde переводчик И. заявила, что "крайне удивлена обращением по такому незначительному вопросу". По ее словам, ее постоянные связи с НАТО и французскими министерствами говорят о том, что это было просто недоразумение. Впоследствии она отказалась комментировать незаконное ведение записей в Европейском совете, ограничившись заявлением, что "вся его профессиональная деятельность была отмечена уважением к профессиональной этике".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Владимир Зеленский сообщил нынешнему послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении сменить ее в должности, в то же время предложив ей остаться в команде в новой роли.