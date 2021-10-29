Евгений Комаровский объяснил почему, украинские врачи покидают страну

Украинский врач заявил, что сегодня из Украины массово бегут медицинские работники. Они ведь находятся в ужасной ситуации. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Евгений Комаровский (фото из открытых источников)

Он заявил, что общество хочет качественных врачей как в Польше, а платит им украинскую зарплату.

"Та ситуация, в которой находятся не только врачи, но все медработники, я бы назвал издевательством. И такая ситуация есть за все годы независимости нашей страны. За это медицинские работники голосуют ногами, стремглав покидая страну. И это один из критериев эффективности политического руководства страны — эмиграция людей и эмиграция специалистов Врачи покидают страну и мы никак не можем, все вместе наконец-то понять, что наша главная ценность, все-таки — ни земля, ни недра, не газ, нефть. Страна — это люди. И когда страна резко теряет людей... Почти лучших — это настоящая катастрофа. Сегодня остановить отток медицинских кадров вы можете только тем, что принципиально изменим отношение общества к медицинским работникам На самом деле медицинские работники в данной ситуации — это только один из пластов общей проблеме государства. , Работающие на государство, не заинтересованы.Ну, врач может существовать только тогда, когда вы больны. Полицейский может существовать тогда, когда вы нарушаете закон, судья может существовать, если у него много работы. Мы в принципе создали прекрасную модель, если вы здоровы, то врачи умирают от голода. Врач должен только одного, чтобы вы исчезли из его глаз, как можно скорее – здоровым. А не придумать вам кучу болезней и получить кучу откатов за продажу лекарства, за назначение. Мы решим эту проблему только тогда, когда врач будет в Украине точно такой, как врач в Польше и Германии. Наши айтишники потому и нормальные, потому что они получают столько, что айтишники в Польше. Когда у нас айтишники будут такие, как в Польше, то у нас все будет то же самое. А то мы хотим врачей так, как в Польше, но зарплату на то, как у нас",- заявил известный врач.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Комаровский рассказал , почему так и не стал депутатом от "Слуги народа".

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