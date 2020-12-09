"Это уже террор!" Микитась призвал Зеленского вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг него

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Дмитрий Симоненко
Бывший народный депутат и руководитель "Укрбуда" Максим Микитась обратился в Facebook к Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в его ситуацию, которая сложилась вокруг него. В своем обращении Микитась рассказывает о спецоперации и вымогательстве у него денег. При чем ссылается он на должностных лиц, сидящих в кабинете по соседству с рабочим местом президента.
Далее экс-нардеп описывает сегодняшние события, которые произошли в Киеве, ссылаясь на сводку Нацполиции:
"В 12.43 от прохожего поступило сообщение о похищении человека по улице Княжий Затон, 4 на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. В 14.20 автомобиль был задержан по улице Сивашской на территории ГБК. В салоне авто потерпевший Мирошниченко О.А. и четверо мужчин: водитель – Чернов Сергей Сергеевич 1980 г.р., Опанасенко Юрий Васильевич 1974 г.р., Газиев Али Халанович 1988 г.р., Вутсаев Алви Мовлиевич 1988 г.р. Со слов потерпевшего Мирошниченко О.А., он является юристом юридической компании "Кириченко", которая оказывала юридическую поддержу Микитасю ("Укрбуд"). От последнего основному юристу в процессе Габриеляну перечислены средства в сумме $725 тыс. США. После выхода Микитася М. из СИЗО тот потребовал у Габриеляна $500 тыс. США, так как он не выполнил обязательств. Сегодня потерпевшему позвонил неизвестный с просьбой встретиться на улице Княжий Затон возле "Новуса", где неизвестные на его же автомобиле против воли увезли в неизвестном направлении и принудительно заставили написать расписку на $800 тыс. США, отобрали два мобильных телефона, 6 тыс. грн и $600", – пишет бизнесмен.
Микитась подчеркнул, что на данный момент пребывает рядом с "с тем самым юристом Артуром Габриеляном", называя его достойным человеком.
Год назад, 2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вынесли Микитасю подозрение в завладении недвижимостью в Киеве, владельцем которой является Нацгвардия. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили договор о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. Исходя из условий соглашения, Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в последующем стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. По словам НАБУ, сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.
Микитась подозревается в соучастии в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Всего в деле фигурируют восемь человек.
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