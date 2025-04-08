Это сообщение может лишить вас денег и доступа к телефону

Мошенники запустили новую схему – массово рассылают SMS с текстом "Вы записаны на прием". В сообщении намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Это сообщение может лишить вас всех денег с карт и заблокировать доступ к телефону

При переходе по ссылке из сообщения злоумышленники могут получить полный доступ к вашему телефону: личным данным, фотографиям, паролям и банковским приложениям.

В ЦПД призывают: ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам с SMS от неизвестных пользователей, не вводите свои данные на неизвестных сайтах и блокируйте отправителя таких сообщений.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Офисе Генерального прокурора рассказали о ликвидации преступной группы, которая присвоила более 100 дронов для ВСУ и обманула продавцов на 11 млн грн. Трем лицам сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенное в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины). В ходе проведения следствия было установлено, что организатором преступной группы выступил житель Тернополя. К противоправной деятельности привлек еще 2 человека.

"Подозреваемые входили в доверие к волонтерам и военным, предлагая им квадрокоптеры из-за границы по низким ценам. Чтобы не вызвать подозрений, мошенники зарегистрировали ФЛП на подставное лицо и сначала поставляли заказчикам пробные партии по 3-5 единиц с дополнительной предоплатой. Когда потерпевшие перечисляли средства – переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков”, – объяснили в Офисе генпрокурора.