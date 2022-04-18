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Есть жертвы в результате обстрела Львова: глава ОВА рассказал подробности

Во Львове с утра ракетные удары: что известно

сегодня, 10:48
Автор:

Козлова Альбіна
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По состоянию на 10 утра известно о нескольких жертвах обстрела оккупантами областного центра. Об этом сообщил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.

Есть жертвы в результате обстрела Львова: глава ОВА рассказал подробности

Фото иллюстративное / Pixabay

Утром 18 апреля по городу враг совершил четыре ракетных удара. Три ракеты попали в объект военной инфраструктуры, одна ракета в станцию шиномонтажа, объекты получили существенные повреждения. На место выехали спасатели, медики. Продолжается ликвидация возгорания на местах попадания ракет. В результате обстрела ранены восемь человек, среди них ребенок, шесть граждан погибли.

Повреждено более 40 авто, от ударной волны вылетели стекла в зданиях поблизости.

18 апреля враг обстрелял Львов и Днепропетровскую область. В последней есть сообщения о двух пострадавших в Синельниковском районе, куда прилетела одна ракета в инфраструктурный объект. В Павлоградском районе пострадавших нет, обстреляна железнодорожная инфраструктура. 17 апреля был удар по Броварам, ракеты попали в ряд инфраструктурных объектов.

Как сообщал портал "Комментарии", местные жители рассказывают, какова ситуация в оккупированной части Запорожской области. На оккупированных территориях Запорожской области кафиры совершают преступления и пытаются "перевести" эти территории на поставку лекарств и продуктов из аннексированного Крыма. Враг запугивает представителей местных украинских властей, педагогов, медиков, коммунальщиков.

Также мы сообщали , что в сети появились сообщения о том, что якобы Молдова не захотела продавать истребители Украине. Эксперты опровергают фейк и рассказывают, что известно о молдавских бортах и могут ли они быть полезны для Украины.


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Источник: https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official
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