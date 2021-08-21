"Если хотели запугать - зря": пресс-секретарю лидера ВО «Свобода» пробили колесо в машине (ВИДЕО)

Кристине Равлюк пробили колесо авто. Фото: Facebook

Пресс-секретарю лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока Кристине Равлюк неизвестные пробили колесо в личном автомобиле. Об этом девушка сообщила на своей страничке в Facebook.

По словам Равлюк, она обнаружила в своей машине пробитым заднее левое колесо. Однако самое интересное заключается в том, что на шиномонтаже потерпевшей рассказали, что в колесе нашли разорванный патрон.

"9 лет я пресс-секретарь лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока. Были разные события и ситуации, но то, что произошло накануне, — впервые", — написала Кристина Равлюк на своей странице.

После посещения шиномонтажа пресс-секретарь отправилась в полицию и написала заявление. Также Равлюк отметила, что если ее кто-то пытается запугать таким образом, то эти попытки напрасны.

"А тем, кто это сделал, хочу сказать одно — если хотели запугать — напрасно, мы пуганые", — отметила девушка.

Результаты расследования и дальнейшие подробности дела пресс-секретарь пообещала сообщать на своей странице в Facebook.

Также Равлюк поделилась видео, на котором запечатлела тот самый патрон, что находился в ее колесе.





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