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Ермак проведет переговоры с кремлевским куратором Донбасса: о чем они будут говорить с Козаком

Ермак и Казак обсудят ситуацию по Донбассу

24 декабря 2021, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава ОП нашей страны Андрей Ермак планирует переговоры с заместителем руководителя президентской администрации РФ Дмитрием Козаком. Именно этот российский чиновник сейчас – главный переговорщик и куратор по мирному разрешению конфликта на Донетчине. Переговоры будут проведены на этой неделе. На них будут обсуждаться деятельность ТКГ по Донбассу. Об этом сообщает "Фокус", ссылаясь на руководителя президентского офиса нашей страны Андрея Ермака.

Ермак проведет переговоры с кремлевским куратором Донбасса: о чем они будут говорить с Козаком

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

По словам Ермака, с российским чиновником они общались неделю назад и снова планируют продолжить контакты уже на этой неделе. Украинский и российский чиновники говорили о том, что происходит в трехсторонней контактной группе и обсуждали украинские инициативы.

Руководитель Офиса президента отметил, что Дмитрий Козак – политический советник Владимира Путина в "нормандском формате", именно поэтому участники переговоров от Украины и России будут обсуждать нерешенные вопросы этого переговорного процесса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ермак о мирном урегулировании ситуации на Донбассе . На конференции послов "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, какие стратегии Украина разработала и какие переговоры продолжаются. По его словам, со стороны Украины идет поиск путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Андрей Ермак подчеркнул, что Украина передала партнерам стратегию в 10 шагов, которая поможет разблокировать переговоры о прекращении огня на оккупированных территориях. Украина стремится провести обмен пленными, разблокировать работу пунктов пропуска и ввести долгосрочный режим тишины.


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Источник: https://focus.ua/politics/501541-andrey-ermak-o-peregovorah-s-rossiey-planah-po-donbassu-i-lichnoy-borbe
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