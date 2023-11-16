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Экстренная посадка самолета: по борту бегала лошадь

Во время рейса грузового самолета лошадь сбежала со стойла и бегала по борту. Пилот обратился с просьбой об экстренной посадке, чтобы уберечь животное.

сегодня, 09:33
Автор:
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Slava Kot
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Грузовой самолет авиакомпании Air Atlanta Icelandic обратился к диспетчеру из-за курьезного случая на самолете. Лошадь сбежала со стойла и свободно бегала по борту самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ABC.

Экстренная посадка самолета: по борту бегала лошадь

Самолет совершил экстренную посадку из-за лошади на борту. Фото из открытых источников


Самолет Boeing 747 9 ноября вылетел из аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке и направлялся в Бельгию. После 30 минут полета и набора высоты 10 тыс. метров пилот вынужден был сообщить диспетчерскую службу об инциденте на самолете с лошадью.

"Мы грузовой самолет. На борту присутствуют живые животные, лошади. Лошади удалось сбежать из стойла. Нет проблем с полетом, но нам нужно вернуться назад в Нью-Йорк, поскольку мы не можем обезопасить лошадь", — сказал пилот.

Диспетчер дал согласие на возвращение самолета, однако Boeing 747 был заправлен для дальнего полета, поэтому для безопасной посадки пилот сбросил около 20 тонн топлива в океан.

Впоследствии пилот снова обратился к диспетчеру.

"Я думаю, что нам нужен ветеринар, когда мы приземлимся, можете ли вы сообщить Нью-Йорку?", — попросил пилот грузового самолета.

Самолет безопасно приземлился в аэропорту Джона Ф. Кеннеди, а после перерыва снова вылетел в Бельгию на следующий день. В этот раз без инцидентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешественники назвали 12 вещей, наиболее раздражающих их во время полетов на самолете. Плач детей пассажиры самолетов поставили на 10-е место в списке.

Также "Комментарии" писали о паре, занявшейся сексом в самолете. Пассажиры салона сняли инцидент на видео, когда бортпроводник открыл дверь туалета.



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Источник: https://abcnews.go.com/Travel/plane-forced-return-jfk-airport-after-horse-board/story?id=104890888
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