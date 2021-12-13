Экс-сотрудник СБУ Беззубенко мог лоббировать назначение руководителей на шесть таможен из окружения Семочко, – СМИ

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака, экс-руководитель первого управления ГУ контрразведывательной защиты экономики СБУ Николай Беззубенко может иметь влияние на руководителей как минимум шести таможен. Об этом пишет издание "Дело" со ссылкой на участников внешнеэкономической деятельности, передают "Українські новини".

Экс-сотрудник СБУ Беззубенко мог лоббировать назначение руководителей на шесть таможен - фото из открытых источников

По состоянию на сегодня, по словам собеседников издания, а также по свидетельствам, озвученным ранее в СМИ, как минимум в шести региональных таможнях руководителями высшего или среднего звена являются якобы ставленники Беззубенко, которые ранее работали с ним или под его руководством в СБУ.

В частности, Киевскую таможню возглавляет Сергей Силюк, который работал в СБУ по Донецкой и Луганской областях, где занимался борьбой с перетоком товаров и ресурсов на неподконтрольные территории. На Львовскую таможню назначен Илья Нижников, экс-чиновник СБУ по Киеву и Киевской области. Закарпатской таможней руководит Николай Румянцев, а Волынской – Артем Гузь, оба из Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ) СБУ, которое возглавлял в свое время упомянутый Сергей Семочко и где работал Беззубенко. Гузь при так же работал замначальника отдела оперативного управления ГУ ГФС в Киеве.

Должность главного инспектора сектора в сфере предотвращения, выявления и противодействия коррупции Полесской таможни получил его коллега, следователь по особо важным делам столичного главка Андрей Киптенко, который также под руководством Беззубенко и Семочко работал в ГУ КЗЭ СБУ. А их коллега по столичному главку СБУ Андрей Колобродов стал начальником Галицкой таможни. По данным СМИ, он также работал и.о. заместителя координационно-мониторинговой таможни ГТСУ.

Издание отмечает, что Андрей Киптенко оказался сыном начальника департамента хозобеспечения (завхоза) СБУ, а в отношении Колобродова в сети опубликован целый список чиновников среднего звена, которых он якобы расставил "смотрящими" на Галицкой таможне, а также прайс-лист за якобы получение таких должностей, который варьируется от 10 до 50 тыс. долларов за пост.

"По данным участников рынка, указанные лица не просто должны якобы переформатировать работу таможен под потребности схем, в которых может принимать участие Беззубенко (в том числе и в части прямых "откатов" за прохождение автомобилей, занижение таможенной стоимости товаров, контрольные проверки на провоз запрещенных товаров, контрабанда), но также быть создателями "ловушек" для предпринимателей, которые работают с импортно-экспортными операциями. В частности, вводятся различные схемы "абонобслуживания" для бизнеса, который регулярно перемещает через границу товары, чтобы избежать контрольных проверок – их количество должно увеличиться кратно", – говорится в материале.

По данным издания, новый и. о. главы Таможни Вячеслав Демченко не имеет никакого влияния на вновь назначенных руководителей, поскольку они якобы подчиняются напрямую советнику Ермака.

Как сообщали ранее журналисты проекта Bihus.info, еще в 2015 году Беззубенко и его коллега Роман Неговелов, которые работали в СБУ под руководством одиозного Сергея Семочко (был главой экономической контрразведки и первым замглавы СБУ при Петре Порошенко), якобы занимались вымогательством у одной из компаний "отката" в размере $250 тыс. за участие в закупке Минздрава с ожидаемой стоимостью в 140 млн грн.

В процессе дальнейшего расследования журналисты выяснили, что Беззубенко и Неговелов, а также другие фигуранты таких скандалов могут обладать большим количеством недвижимости, в том числе и за границей, а также автопарков, хотя всю жизнь проработали на госслужбе.

Кроме "фармскандала", Беззубенко также фигурировал в рейдерских схемах по захвату земли и территории предприятий в Киеве под руководством Семочко. В сети есть упоминания об уголовных делах, которые возбуждались СБУ якобы с целью получить контроль над лакомыми участками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!