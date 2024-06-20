Экоактивисты осквернили Стоунхендж: что случилось

В Великобритании двое активистов из группы Just Stop Oil провели провокационную акцию, окрасив древние камни Стоунхенджа в оранжевый цвет. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Ниам Линч, студентка Оксфорда, и 73-летний Раджан Найду заявили, что их действия направлены на привлечение внимания к проблеме климатических изменений.

Стоунхендж облили оранжевой краской в знак экологического протеста

Стоунхендж — это не только популярная туристическая достопримечательность, но и объект, охраняемый законом, к которому даже прикасаться запрещено. Посетители места пытались помешать активистам, но те продолжили свою акцию, утверждая, что используемая краска безопасна для камней.





Представители Just Stop Oil объясняют свой поступок желанием заставить правительство принять меры по прекращению добычи нефти, газа и угля. Они считают, что такие радикальные методы помогут обратить внимание на экологические проблемы.

Действия активистов вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые поддерживают их цели, но осуждают методы. Эксперты опасаются, что такие акции могут навредить не только памятникам культуры, но и самой идее охраны окружающей среды.

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