Как не остаться без денег в Европе: самые странные штрафы

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Черновалова Кристина
Европа известна своим богатым культурным наследием и историей. Однако, путешествуя по странам Европы, необходимо знать не только о местных достопримечательностях, но и о необычных законах, нарушение которых может стоить вам кругленькой суммы.
Необычные штрафы в Европе
В Венеции, одном из самых посещаемых городов Италии, существует закон, запрещающий кормление голубей. Этот закон был введен в связи с ущербом, который птицы наносят историческим зданиям. Штрафы могут достигать до 700 евро.
В некоторых городах Испании, включая Барселону, введены ограничения на ношение купальных костюмов вне пляжной зоны. За нарушение этого правила можно получить штраф до 300 евро.
Эти примеры лишь немногие из множества необычных законов, которые могут встретиться вам в Европе. Путешествуя по странам Евросоюза, всегда стоит ознакомиться с местным законодательством, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде штрафов.
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