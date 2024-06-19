Как не остаться без денег в Европе: самые странные штрафы

Европа известна своим богатым культурным наследием и историей. Однако, путешествуя по странам Европы, необходимо знать не только о местных достопримечательностях, но и о необычных законах, нарушение которых может стоить вам кругленькой суммы.

Необычные штрафы в Европе

Италия: Запрет на кормление голубей

В Венеции, одном из самых посещаемых городов Италии, существует закон, запрещающий кормление голубей. Этот закон был введен в связи с ущербом, который птицы наносят историческим зданиям. Штрафы могут достигать до 700 евро.

Испания: Ограничения на пляжной одежде

В некоторых городах Испании, включая Барселону, введены ограничения на ношение купальных костюмов вне пляжной зоны. За нарушение этого правила можно получить штраф до 300 евро.



Португалия: Запрет на мочение океана

Несмотря на кажущуюся нелепость, в Португалии существует закон, запрещающий мочиться в океан. Такие меры были приняты для сохранения чистоты прибрежных вод. Штрафы за нарушение этого закона могут достигать нескольких сотен евро.



Германия: Тишина в воскресенье

В Германии строго соблюдаются правила воскресного дня тишины. Запрещено проводить любые шумные работы, включая ремонт в своём жилье. Нарушители могут столкнуться с штрафами, размер которых зависит от земли и конкретного города.



Франция: Запрет на любовные замки

Париж известен своими мостами, украшенными любовными замками. Однако в последние годы власти начали борьбу с этой практикой из-за ущерба, который замки наносят конструкции мостов. За оставление замка на мосту можно получить штраф.

Эти примеры лишь немногие из множества необычных законов, которые могут встретиться вам в Европе. Путешествуя по странам Евросоюза, всегда стоит ознакомиться с местным законодательством, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде штрафов.