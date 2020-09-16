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Ефремов рассказал, где хотел бы отбывать наказание

Изначально известный актер хотел отбывать наказание в Чувашии

16 сентября 2020, 23:25
Автор:

Владимир Лавский

Известный актер Михаил Ефремов признался, что хотел бы отбывать наказание в Чувашии, откуда его корни. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на члена Общественной наблюдательного совета Еву Меркачеву. 

Ефремов рассказал, где хотел бы отбывать наказание

"Он признался, что хотел бы отбывать наказание в Чувашии. Там есть его предки, корни семейства идут оттуда. Дед Иван Яковлев в свое время была даже помощником отца Владимира Ульянова (Ленина). Знаете, его дедушка был великим просветителем, в свое время Библию даже перевел на чувашский язык. Все чтят память дедушки, его именем даже названы учебные заведения", - заявила Меркечева.

Ранее "Комментарии" сообщали, как проводит свое время в СИЗО-5 Михаил Ефремов. 

Ефремов чувствует себя нормально, условия тоже хорошие, актер ни на что не жалуется. Сейчас Михаил живет в общей камере на четыре койки, вместе с ним еще два человека. Отношения с сокамерниками - отличные, уже даже договорились о совместных походах в спортзал, где они играют в настольный теннис. Плюс телевизор и холодильник есть в камере. 


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