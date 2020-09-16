Ефремов рассказал, где хотел бы отбывать наказание

Известный актер Михаил Ефремов признался, что хотел бы отбывать наказание в Чувашии, откуда его корни. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на члена Общественной наблюдательного совета Еву Меркачеву.

"Он признался, что хотел бы отбывать наказание в Чувашии. Там есть его предки, корни семейства идут оттуда. Дед Иван Яковлев в свое время была даже помощником отца Владимира Ульянова (Ленина). Знаете, его дедушка был великим просветителем, в свое время Библию даже перевел на чувашский язык. Все чтят память дедушки, его именем даже названы учебные заведения", - заявила Меркечева.

Ранее "Комментарии" сообщали, как проводит свое время в СИЗО-5 Михаил Ефремов.

Ефремов чувствует себя нормально, условия тоже хорошие, актер ни на что не жалуется. Сейчас Михаил живет в общей камере на четыре койки, вместе с ним еще два человека. Отношения с сокамерниками - отличные, уже даже договорились о совместных походах в спортзал, где они играют в настольный теннис. Плюс телевизор и холодильник есть в камере.



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