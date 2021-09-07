Едят друг друга: в доме погибшего мальчика в Черкассах от голода умирают собаки (ВИДЕО)



















Семья 7-летнего Андрея, которого так и не смогли спасти черкасские врачи и который умер от тяжелых повреждений, ранее разводила собак. Сейчас животные закрыты, без воды и без пищи. Об этом сообщает сайт "Обо всем".

Собаки сидят голодные и без еды (фото из открытых источников)

Соседи семьи слышат как скулят животные. Даже воют. По словам одного из них, они начали грызть друг друга. Потому что голодные.

Сам горожанин, обеспокоенный их лаем, видел, что в одного пса уши разодранные до крови. Животные дерут лапами дверь и стекло, просят, чтобы их отпустили. Люди их жалеют, но не могут ничего сделать.

Дом закрыт, бабушку забрала полиция. Никто сюда не ходит.

Местные защитники готовы забрать собак и пристроить их в приют. Как утверждает Игорь Зайчук, даже найти для них хозяев.

По словам работницы пресс-службы Черкасской полиции Ольга Пинчук, горожане не могут самостоятельно прийти, чтобы позаботиться о животных. Сначала об этом нужно сообщить в полицию.

По словам полициянтки, правоохранители зарегистрируют вызов и тогда будут принимать решение как действовать дальше. Но, для этого нужно решение суда.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черкассах пытались спасти 7-летнего мальчика со следами бесчеловечных пыток. Работники областного детского медицинского учреждения, в городе Черкассы делают все возможное, чтобы вернуть к жизни семилетнего мальчика, который получил нечеловеческие издевательства. У ребенка изуродованное лицо и оторвано часть полового органа. Маленького горожанина нашли на частной территории рядом с городским парком, где жители города часто приходят на прогулки с детьми.





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