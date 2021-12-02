Двойное гражданство: что думают украинцы

По обнародованным данным, полученным в ходе опросов, 48% жителей Украины негативно относятся к идее внедрения двойного гражданства в нашей стране. Вместе с тем 24% согласны с возможностью внедрения двойного гражданства в отношении всех стран. Об этом сообщает фонд "Демократические инициативы" и КМИС, выступившие инициаторами опроса.

Большинство украинцев против такой идеи (фото из открытых источников)

Результаты этого социологического исследования следующие: 11 процентов украинцев согласны с новацией при том, что именно двойное гражданство будет включать в себя только перечень стран-членов ЕС и НАТО. Следующих 7% граждан согласны на введение этой процедуры такого гражданства со всеми странами, кроме РФ. Еще 5% наших соотечественников согласны с введением этой процедуры гражданства, но только с экс-республиками бывшего СССР. Не дали никакого ответа на все предложенные варианты исследования 5% жителей нашей страны.

Поэтому, как убеждены инициаторы этого социологического исследования, в отечественном социуме не актуален тезис о внедрении двойного гражданства.

В обнародованной позиции социологов говорится, что не поддержка такого новшества возникла в связи с российской агрессией. В частности, принудительной паспортизацией украинцев, проживающих на временно оккупированном Крымском полуострове и оккупированных территориях Востока Украины. Украинцы имеют предпосылки для того, что, когда процедура двойного гражданства будет введена для всех стран, этим воспользуется наша агрессивная соседка, чтобы оказывать еще большее влияние на нашу страну.

Представители фонда "Демократические инициативы" отмечают, что около 70% наших земляков с доверием относятся к жителям украинской диаспоры. Поэтому, если новшество с гражданством будет введено к представителям зарубежной украинской общины, именно в этом случае это решение власти будет положительно оценено в целом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько людей считают украинским родным, — опрос.

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