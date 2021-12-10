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Двое украинцев пытались перенести 154 банки красной икры

Деликатес двое мужчин несли прямо на себе под одеждой, примотав металлические банки

сегодня, 03:15
Автор:

Ольга Чародий
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Двое украинцев пытались пронести под одеждой более полутора сотен красной икры через украинско-молдавскую границу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Двое украинцев пытались перенести 154 банки красной икры

Таможенная служба - фото из отркытых источников

 “Направлялись в Молдову с “поясом гурмана”, – подписала фото-прессслужба ГНСУ.

Деликатес двое мужчин несли прямо на себе под одеждой, примотав металлические банки к туловищу полиэтиленовой пленкой. Свои действия украинцы объяснили тем, что вкусности предназначались для дедушки, проживающего в Молдове. После того как таможенники обнаружили икру, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины. Красную икру изъяли представители таможенной службы Молдавии.

Двое украинцев пытались перенести 154 банки красной икры - фото 2

Напомним, кризисная ситуация в очередной раз привлекла внимание к украинской таможне. Одни говорят, что она стала еще более коррупционной, чем ранее, другие – что именно коррупционеры хотят смены главного таможенника Максима Нефедова. Эксперты осветили ситуацию для портала "Комментарии". Коррупция на таможне остается проблемным вопросом Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен: говорить об уменьшении коррупционной составляющей на таможне можно будет тогда, когда правительство получит доступ к соответствующим электронным базам и реестрам. "Ни к базам таможенников, ни к базам налоговиков доступа у общества в лице Кабмина (Минфина) нет. Что дает повод подозревать – какие-то махинации точно имеют место быть, – отмечает эксперт. – Особенно во время кризиса, который всегда расширяет коррупционные возможности.

Так, к примеру, уже появилась информация, что нечистые на руку бизнесмены имеющие доступ к нужным ушам, пытаются под видом медицинских товаров, которые необходимы для борьбы с вирусом (и которые не облагаются сейчас налоговыми сборами), провозить средства для "омоложения", разного рода биодобавки, ботекс и так далее… Фактически – наживаются под шумок кризиса".



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Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/2076552229163181
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