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Двое суток обострения на Донбассе: есть раненные и погибшие

Из-за обстрелов российских боевиков один военнослужащий получил ранение, еще один — погиб

сегодня, 14:07
Автор:

Вечканова Елена

Двое последних суток у линии разграничения на Донбассе принесли украинской армии новые потери. Утром 8 апреля стало известно о гибели 23-летнего военнослужащего родом из Николаевщины. За день до этого, по сообщению штаба Операции Объединенных Сил, еще один боец получил ранения из-за осколков взрывного устройства.

Двое суток обострения на Донбассе: есть раненные и погибшие

Погибшему на Донбассе бойцу ВСУ было всего 23 года. Фото из открытых источников

Обстрелы, унесшие жизнь украинского защитника, начались ранним утром в четверг. Российские боевики пользовались запрещенным оружием — минометами, стрелочным оружием и т.п. Обострение зафиксировано неподалеку Водяного и Песков, что в Донецкой области.

Вражеская пуля, попавшая в голову, унесла жизнь матроса из Николаевской области Дениса Юшко. Военнослужащий не дожил два месяца до 24 дня рождения.

К семи часам утра четверга, 8 апреля, боевики на Донбассе обстреливали позиции украинской армии минимум пять раз. Это свидетельствует о новом обострении, ведь за предыдущие сутки в штабе сообщают всего о семи случаях нарушения режима тишины российскими оккупантами.

В среду враг вел обстрелы также в районе Песков, попутно активизируясь у Широкиного, Талаковки, Гнутового и ближайших населенных пунктах. Несмотря на то, что осколок зацепил одного из украинских военнослужащих, ему посчастливилось выжить. Сейчас боец находится на лечении в медучреждении.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Москве анализируют возможность полноценной войны с Украиной. В Кремле даже спрогнозировали, какое будущее ждет Россию в случае обострения ситуации на Донбассе. Подробности ищите в нашем материале.

Также на портале мы сообщали, как эксперты оценивают происходящее на Донбассе, а также реакцию президента Владимира Зеленского и последующие действия Владимира Путина.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1094524051040210
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