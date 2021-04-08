Двое суток обострения на Донбассе: есть раненные и погибшие

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Вечканова Елена
Двое последних
суток у линии разграничения на Донбассе принесли украинской армии новые потери.
Утром 8 апреля стало известно о гибели 23-летнего военнослужащего родом из
Николаевщины. За день до этого, по сообщению штаба Операции Объединенных Сил,
еще один боец получил ранения из-за осколков взрывного устройства.
Погибшему на Донбассе бойцу ВСУ было всего 23 года. Фото из открытых источников
Обстрелы, унесшие
жизнь украинского защитника, начались ранним утром в четверг. Российские
боевики пользовались запрещенным оружием — минометами, стрелочным оружием и
т.п. Обострение зафиксировано неподалеку Водяного и Песков, что в
Донецкой области.
Вражеская пуля,
попавшая в голову, унесла жизнь матроса из Николаевской области Дениса Юшко. Военнослужащий
не дожил два месяца до 24 дня рождения.
К семи часам утра
четверга, 8 апреля, боевики на Донбассе обстреливали позиции украинской армии
минимум пять раз. Это свидетельствует о новом обострении, ведь за предыдущие
сутки в штабе сообщают всего о семи случаях нарушения режима тишины российскими
оккупантами.
В среду враг вел
обстрелы также в районе Песков, попутно активизируясь у Широкиного, Талаковки,
Гнутового и ближайших населенных пунктах. Несмотря на то, что осколок зацепил
одного из украинских военнослужащих, ему посчастливилось выжить. Сейчас боец
находится на лечении в медучреждении.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Москве анализируют возможность полноценной войны с Украиной. В
Кремле даже спрогнозировали, какое будущее ждет Россию в случае обострения
ситуации на Донбассе. Подробности ищите в нашем материале.
Также
на портале мы сообщали, как эксперты оценивают происходящее на Донбассе, а также реакцию президента Владимира Зеленского и последующие действия Владимира Путина.
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