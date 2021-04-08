Двое суток обострения на Донбассе: есть раненные и погибшие

Двое последних суток у линии разграничения на Донбассе принесли украинской армии новые потери. Утром 8 апреля стало известно о гибели 23-летнего военнослужащего родом из Николаевщины. За день до этого, по сообщению штаба Операции Объединенных Сил, еще один боец получил ранения из-за осколков взрывного устройства.



Погибшему на Донбассе бойцу ВСУ было всего 23 года. Фото из открытых источников

Обстрелы, унесшие жизнь украинского защитника, начались ранним утром в четверг. Российские боевики пользовались запрещенным оружием — минометами, стрелочным оружием и т.п. Обострение зафиксировано неподалеку Водяного и Песков, что в Донецкой области.

Вражеская пуля, попавшая в голову, унесла жизнь матроса из Николаевской области Дениса Юшко. Военнослужащий не дожил два месяца до 24 дня рождения.

К семи часам утра четверга, 8 апреля, боевики на Донбассе обстреливали позиции украинской армии минимум пять раз. Это свидетельствует о новом обострении, ведь за предыдущие сутки в штабе сообщают всего о семи случаях нарушения режима тишины российскими оккупантами.

В среду враг вел обстрелы также в районе Песков, попутно активизируясь у Широкиного, Талаковки, Гнутового и ближайших населенных пунктах. Несмотря на то, что осколок зацепил одного из украинских военнослужащих, ему посчастливилось выжить. Сейчас боец находится на лечении в медучреждении.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Москве анализируют возможность полноценной войны с Украиной. В Кремле даже спрогнозировали, какое будущее ждет Россию в случае обострения ситуации на Донбассе. Подробности ищите в нашем материале.

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