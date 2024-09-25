Двое подозреваемых мужчин с оружием заметили на западной границе

Наряд отдела "Стужица" Чопского отряда задержал двух мужчин вблизи госграницы, которые шли в горы с целью незаконной охоты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Подозрительные люди на границе. Фото: ГПСУ

Движение неизвестных в лесу зафиксировала система видеонаблюдения. Правоохранители заметили в камеру, что у них есть оружие с оптическим прицелом и тепловизионные приборы. Лиц задержали на территории национального парка в нескольких сотнях метров от границы с Польшей. Задержанные были без документов и оказались местными жителями. Мужчины признались, что решили ночью поохотиться на дичь. При этом оба не имели разрешений ни на пребывание в пограничной полосе, ни на охоту, ни на ношение оружия.

Правонарушителей задержали в административном порядке и доставили в пограничное подразделение. Они были привлечены к ответственности за нарушение пограничного режима (ст.202 КУоАП). Также в их действиях видны признаки уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст.248 УКУ "Незаконная охота" и ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Соответствующие сообщения направлены по адресу Нацполиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Нардеп Одарченко незаконно пересек границу с Румынией

Во время заседания Высшего антикорсуда стало известно о том, что народный депутат от "Слуги Народа" Андрей Одарченко незаконно пересек границу с Румынией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия коррупции.

Как сообщили в НАБУ, депутат пересек границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области. Также сообщают, что спикер Верховной Рады командировки для выезда Одарченко за границу не оформлял.