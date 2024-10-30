Две бразильские инфлюэнсерши погибли: они не хотели одевать спасательные жилеты

В Бразилии произошел трагический случай, который снова напомнил о важности безопасности на воде. Две инфлюэнсерши — 37-летняя Алин Тамара Морейра де Аморим и 27-летняя Беатрис Таварес да Силва Фариа — погибли во время круиза на съемном катере у побережья, известного как "Горло дьявола". Женщины пренебрегли правилами безопасности, отказавшись надеть спасательные жилеты из-за селфи, что в итоге привело к роковому результату.

В Бразилии погибли две женщины, отказавшись от спасательных жилетов

Инфлюэнсеры отправились на яхте вместе с пятью друзьями, наслаждаясь солнечным днем. Женщины на катере делали множество фотографий в бикини с бокалами шампанского, которые мгновенно публиковались в соцсетях. Однако веселье оборвала неожиданная сильная волна, опрокинувшая катер.

Как позже оказалось, Алин Тамара Морейра, которая даже не умела плавать, за несколько минут до трагического случая, опубликовала свое последнее фото в Instagram. Также во время несчастного случая погибла другая инфлюэнсерша Беатрис Таварес.

"Некоторые не хотели их надевать, потому что делали селфи. Они сказали, что они мешают загорать", — сообщили в полиции показания капитана лодки об отказе женщин надеть спасательные жилеты.

Выжившие успели надеть спасательные жилеты. Одна из пассажирок, Ванесса Одри да Силва, рассказала, что смогла добраться до скал и уцепиться за них, чтобы удержаться на плаву.

"Были очень сильные волны, я знала, что долго не выдержу в воде. Мы выжили только потому, что подплыли к ближним скалам и цеплялись за них", — рассказала женщина бразильским СМИ.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, чтобы определить, можно ли было предотвратить трагедию. По словам местного комиссара, кроме отказа пассажиров от спасательных жилетов также есть признаки перегрузки яхты, что, вероятно, повлияло на ее устойчивость на воде

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