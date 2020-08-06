“Думала, что умру”: появилось видео, как ливанская невеста позирует оператору в момент взрыва в Бейруте

Интернет-пользователей всколыхнуло свадебное видео из Бейрута, на котором кадры с позирующей красавицей-невестой в миг сменяет мощный взрыв в порту. Видео опубликовало издание Global News.

Первые секунды мы видим счастливую девушку в белом платье, которая позирует свадебному оператору. Но внезапно раздается взрыв, волна которого сносит все вокруг, а люди бегут кто куда, пытаясь спасти жизни. Уже через пару секунд оператор направляет камеру на разрушенную улицу, где также видно, как жених пытается укрыть невесту от последствий взрыва. По информации издания, пара не пострадала. Супруги рассказали, что они пережили в день свадьбы.

29-летняя Исраа Себлани, которая живет в США, прилетела на родину в Бейрут, чтобы сыграть здесь свадьбу с бизнесменом Ахмадом Субеи. Девушка говорит, что была счастлива в тот день и не поняла, что произошло в момент взрыва.

"Я думала, что умру. Мне так грустно из-за того, что случилось с другими людьми, из-за того, что случилось с Ливаном. Когда я пришла в себя и увидела ущерб, нанесенный Бейруту, единственное, что сказала, это: слава Богу, что мы все еще живы", - говорит невеста, которая вместе с мужем в скором времени улетит в США.

Ранее мы сообщали, как изменился Бейрут, который накрыли тонны завалов.

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