kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11879.15

ETH/USD

397.32

LTC/USD

60.13

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия “Думала, что умру”: появилось видео, как ливанская невеста позирует оператору в момент взрыва в Бейруте
commentss НОВОСТИ Все новости

“Думала, что умру”: появилось видео, как ливанская невеста позирует оператору в момент взрыва в Бейруте

Американка Исраа Себлани прилетела на свадьбу в родной Ливан и рассказала, что происходило в момент взрыва в Бейруте

6 августа 2020, 13:50 comments608
Автор:

Елена Волкова
“Думала, что умру”: появилось видео, как ливанская невеста позирует оператору в момент взрыва в Бейруте

Интернет-пользователей всколыхнуло свадебное видео из Бейрута, на котором кадры с позирующей красавицей-невестой в миг сменяет мощный взрыв в порту. Видео опубликовало издание Global News.

Первые секунды мы видим счастливую девушку в белом платье, которая позирует свадебному оператору. Но внезапно раздается взрыв, волна которого сносит все вокруг, а люди бегут кто куда, пытаясь спасти жизни. Уже через пару секунд оператор направляет камеру на разрушенную улицу, где также видно, как жених пытается укрыть невесту от последствий взрыва. По информации издания, пара не пострадала. Супруги рассказали, что они пережили в день свадьбы.

29-летняя Исраа Себлани, которая живет в США, прилетела на родину в Бейрут, чтобы сыграть здесь свадьбу с бизнесменом Ахмадом Субеи. Девушка говорит, что была счастлива в тот день и не поняла, что произошло в момент взрыва. 

"Я думала, что умру. Мне так грустно из-за того, что случилось с другими людьми, из-за того, что случилось с Ливаном. Когда я пришла в себя и увидела ущерб, нанесенный Бейруту, единственное, что  сказала, это: слава Богу, что мы все еще живы", - говорит невеста, которая вместе с мужем в скором времени улетит в США.

Ранее мы сообщали, как изменился Бейрут, который накрыли тонны завалов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!