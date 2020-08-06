До и после взрывов: как изменился Бейрут, который накрыли тонны завалов (ВИДЕО, ФОТО)

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Елена Волкова
В Бейруте на третий день после двух мощных взрывов все еще продолжаются спасательные работы. Согласно последним данным правоохранителей, в столице Ливана погибло 135 человек, и более 4000 человек получили различные травмы. Однако картина может оказаться куда печальнее, так как под тоннами завалов остаются люди. Об этом сообщает ВВС.
Фото до взрыва:
Фото после взрыва:
Власти говорят, что трагедия произошла из-за возгорания на складе в порту, где хранился груз нитрата аммония - его используют и как взрывчатку, и как удобрения. Говорят, что в помещении проводили сварочные работы, и огонь перекинулся на пиротехнику, а после - и на селитру. Однако жители Ливана, более 300 000 которых остались без жилья, винят во всем власть.
“Он был земным раем, а они (власть, - ред.) превратили Ливан в ад", - такие настроения местных жителей сейчас преобладают в Бейруте.
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