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До и после взрывов: как изменился Бейрут, который накрыли тонны завалов (ВИДЕО, ФОТО)

В Бейруте под завалами до сих пор остаются люди, погибших от взрывов уже 135 человек

6 августа 2020, 13:02 comments504
Автор:

Елена Волкова
До и после взрывов: как изменился Бейрут, который накрыли тонны завалов (ВИДЕО, ФОТО)

В Бейруте на третий день после двух мощных взрывов все еще продолжаются спасательные работы. Согласно последним данным правоохранителей, в столице Ливана погибло 135 человек, и более 4000 человек получили различные травмы. Однако картина может оказаться куда печальнее, так как под тоннами завалов остаются люди. Об этом сообщает ВВС. 

Фото до взрыва:

Фото после взрыва:


Власти говорят, что трагедия произошла из-за возгорания на складе в порту, где хранился груз нитрата аммония - его используют и как взрывчатку, и как удобрения. Говорят, что в помещении проводили сварочные работы, и огонь перекинулся на пиротехнику, а после - и на селитру. Однако жители Ливана, более 300 000 которых остались без жилья, винят во всем власть. 

 “Он был земным раем, а они (власть, - ред.) превратили Ливан в ад", - такие настроения местных жителей сейчас преобладают в Бейруте.

Напомним, в Сети появляются фото и видео героических поступков простых жителей. Одна из них - молодая медсестра местного роддома - спасла жизни троих только родившихся малышей.


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