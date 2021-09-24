"Думал, что сбила лодка": 15-летний подросток потерял 70% крови из-за нападения акулы

15-летний парень Лукас Круз еще не готов снова вернуться в воду. Подросток выздоравливает после того, как потерял почти 70% крови после нападения во Флориде акулы-быка, которая, по оценкам, весит 500 фунтов. Об этом сообщает KTXL.

230-килограммовая тупорылая акула, фото с открытых источников

Лукас вместе с членами семьи отдыхал недалеко от Майами, когда заметил лобстера.



"Я как бы оторвался от них, чтобы пойти за лобстером. И когда я взял омара и плыл обратно к ним, чтобы положить его в мешок, я почувствовал, как акула укусила меня. Однако сразу не понял, что это было. Это не похоже на то, что вы думаете. Я думал, что меня сбила лодка. Но потом я посмотрел над водой и понял, что рядом с нами нет лодки и никого в воде нет. Тогда я просто понял, что это была акула", — вспоминает парень.

Доктор Ризал Лим из ожоговых и реконструктивных центров Америки отдает должное травматологической бригаде больницы, куда был доставлен Лукас. По его словам, если бы они не действовали быстро, он, вероятно, потерял бы больше крови.



"У него определенно были признаки кровопотери, — говорит доктор. К счастью, большая часть кровотечения была из мышц. Знаешь, мышцы могут кровоточить, конечно, совсем немного. Однако прогноз Лукаса хорош. Он молодой парень, вы знаете, мы посмотрим, какие еще у него есть восстановительные потребности в отношении кожи и мягких тканей. Но я предполагаю, что он скоро вернется в норму".

Врачи сказали парню, что он может начать давить на ноги, и это хорошо. Раны все закрыты. Его состояние приходит в норму. Также подросток уже задумался насчет того, чтобы вернуться в воду.

"Думаю, что в конце концов вернусь. Я не знаю, зайду ли я, как только буду в порядке. Но я, вероятно, вернусь, потому что многое из того, что мы делаем в моей семье, связано с водой. Поэтому я думаю, что если бы я вообще перестал погружаться в воду, я бы многое упустил", — подытожил парень.

Напомним, недавно портал "Комментарии" информировал, что в США акула напала на 12-летнюю девочку у самого берега.

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