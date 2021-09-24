"Думал, что сбила лодка": 15-летний подросток потерял 70% крови из-за нападения акулы

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Хмільовська Інна
15-летний парень Лукас Круз еще не готов снова вернуться в воду. Подросток выздоравливает после того, как потерял почти 70% крови после нападения во Флориде акулы-быка, которая, по оценкам, весит 500 фунтов. Об этом сообщает KTXL.
230-килограммовая тупорылая акула, фото с открытых источников
Лукас вместе с членами семьи отдыхал недалеко от Майами, когда заметил лобстера.
Доктор Ризал Лим из ожоговых и реконструктивных центров Америки отдает должное травматологической бригаде больницы, куда был доставлен Лукас. По его словам, если бы они не действовали быстро, он, вероятно, потерял бы больше крови.
Врачи сказали парню, что он может начать давить на ноги, и это хорошо. Раны все закрыты. Его состояние приходит в норму. Также подросток уже задумался насчет того, чтобы вернуться в воду.
"Думаю, что в конце концов вернусь. Я не знаю, зайду ли я, как только буду в порядке. Но я, вероятно, вернусь, потому что многое из того, что мы делаем в моей семье, связано с водой. Поэтому я думаю, что если бы я вообще перестал погружаться в воду, я бы многое упустил", — подытожил парень.
Напомним, недавно портал "Комментарии" информировал, что в США акула напала на 12-летнюю девочку у самого берега.
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