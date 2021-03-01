Дубинский попал в ДТП под Львовом - СМИ

Народный депутат Александр Дубинский стал участником дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 1 марта на объездной вблизи города Стрый Львовской области. Информацию о происшествии обнародовало ТСН, ссылаясь на личные источники в правоохранительных органах.

Дубинский попал в ДТП под Львовом - фото из открытых источников

Сообщается, что в результате ДТП поврежден бампер и двери автомобиля. Информация о пострадавших в данный момент отсутствует.

Напомним, что 1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа", который попал под санкции Минфина США за вмешательство в американские выборы. Так, Дубинский был внесен в список санкций Минфина США за вмешательство в американские выборы. После попадания под санкции президент Зеленский предложил Дубинскому добровольно покинуть ряды фракции, на что тот ответил отказом. Дубинский участвовал в пресс-конференции с нардепом Андреем Деркачем, где были опубликованы пленки с разговорами пятого Президента Украины Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена, который в то время занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы. Сам Деркач также попал под американские санкции, а в Госдепе США его открыто назвали российским агентом. За исключение Дубинского было собрано более 180 подписей.

После инцидента портал "Комментарии" вместе с экспертами разбирался, почему олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают нардепа, не встал на его защиту, а также, кто может пойти вслед за Дубинским.

Также стало известно, что депутат Дубинский начал распродажу автомобилей с собственной "коллекции". Такую новость принес агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко.





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