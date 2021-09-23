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Главная Новости Общество происшествия Дорогу «Киев-Чоп» временно перекрыто: что случилось
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Дорогу «Киев-Чоп» временно перекрыто: что случилось

В аварии в селе Ровенской области столкнулись четыре автомобиля

сегодня, 16:00
Автор:

Козлова Альбіна

Через смертельную аварию на дороге "Киев-Чоп" временно перекрыто движение автомобилей в направлении областного центра. Для водителей движение объездным путем регулируют патрульные. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Дорогу «Киев-Чоп» временно перекрыто: что случилось

В аварии погиб один человек, есть травмированные, фото Нацполиции

Авария произошла 23 сентября, около 14:30 на участке дороги в Ровенской области, в пределах села Белая Криница. На дороге в пределах населенного пункта не разминулись четыре транспортных средства. В ДТП попали два легковых автомобиля, грузовой автомобиль и микроавтобус. Как известно, авария произошла на остановке общественного транспорта. Грузовик и две иномарки въехали в отбойник и электроопору со светофором.

На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, медики "скорой" и спасатели, которые помогали доставать травмированных из автомобилей.

В результате аварии погибла от травм пассажирка иномарки. Три человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы "скорыми" в ближайшую районную больницу. Кто виновник аварии и почему произошло дорожно-транспортное происшествие пока не сообщается. Следователи устанавливают обстоятельства аварии. По факту данные внесут в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше автобус с дошкольниками попал в ДТП. Инцидент произошел недалеко от польского города Быдгощ. Автобус, в салоне которого находились 31 детей дошкольного возраста и воспитатели, попал в ДТП. Согласно данным СМИ, транспортное средство сначала съехало на обочину дороги, а потом слетело в кювет.

Дорогу «Киев-Чоп» временно перекрыто: что случилось - фото 2
Дорогу «Киев-Чоп» временно перекрыто: что случилось - фото 3
Дорогу «Киев-Чоп» временно перекрыто: что случилось - фото 4


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Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/na-rivnenshhini-dtp-za-uchastyu-chotirox-avto-odna-osoba-zaginula-troje-travmuvalisya/
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