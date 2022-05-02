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Дорогие автомобили и виллы: журналисты показали, как семья Кадырова отдыхает в Дубае

Отдых родственников главы Чечни оплачивают третьи лица

2 мая 2022, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Члены семьи главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова отдыхают в городе Дубае. Об этом сообщают журналисты "Украинской правды", ссылаясь на трех, не связанных между собой информаторов ОАЭ.

Дорогие автомобили и виллы: журналисты показали, как семья Кадырова отдыхает в Дубае

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

При этом, члены семьи Кадырова прилетели на отдых в Дубай на прошлой неделе и поселились на вилле под номером 21 отеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah.

"Они передвигаются на арендованные авто премиум класса и активно занимаются шопингом", – отмечают авторы информации.

Дорогие автомобили и виллы: журналисты показали, как семья Кадырова отдыхает в Дубае - фото 2


Дорогие автомобили и виллы: журналисты показали, как семья Кадырова отдыхает в Дубае - фото 3

Важно, что их отдых в этой стране оплачивают третьи лица. За, шопинг, как утверждают источники, платит Сахабов Саид-Ахмед Шамсудинович, являющийся владельцем зарегистрированной в Грозном компании "Евробуддизайн".

Дорогие автомобили и виллы: журналисты показали, как семья Кадырова отдыхает в Дубае - фото 4


Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в стране создали игру, где каждый может избить Путина и Кадырова. Отечественные разработчики стали создателями небольшой игры, что дает возможность на время развлечения стать, как миллиардер Илон Маск и нанести удары президенту России Владимиру Путину, а также его главному муртаду Рамзану Кадырову. Здесь все несложно: нужно в трехмерном пространстве управлять Илоном Маском. Он должен отколотить первым Кадырова, дальше — Путина. Основатель SpaceX может нанести удар руками, совершить аперкот и еще делать атаки ногами. Ваши виртуальные поединки будут проходить на фоне созданных иллюстраций разрушенного Мариуполя. Сами поединки сопровождает песня "Ой в лугу красная калина" в исполнении представителя "Бумбокса" Андрея Хливнюка. Игра разработана по инициативе фонда Palianytsia, собирающего средства на гуманитарные нужды. Одержав убедительную победу над главой Кремля и его приспешником, участники могут внести свой вклад в организацию. Именно так уже собрано больше 10 тысяч долларов.


 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/2/7343507/
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