Члены семьи главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова отдыхают в городе Дубае. Об этом сообщают журналисты "Украинской правды", ссылаясь на трех, не связанных между собой информаторов ОАЭ.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

При этом, члены семьи Кадырова прилетели на отдых в Дубай на прошлой неделе и поселились на вилле под номером 21 отеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah.

"Они передвигаются на арендованные авто премиум класса и активно занимаются шопингом", – отмечают авторы информации.









Важно, что их отдых в этой стране оплачивают третьи лица. За, шопинг, как утверждают источники, платит Сахабов Саид-Ахмед Шамсудинович, являющийся владельцем зарегистрированной в Грозном компании "Евробуддизайн".









Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в стране создали игру, где каждый может избить Путина и Кадырова. Отечественные разработчики стали создателями небольшой игры, что дает возможность на время развлечения стать, как миллиардер Илон Маск и нанести удары президенту России Владимиру Путину, а также его главному муртаду Рамзану Кадырову. Здесь все несложно: нужно в трехмерном пространстве управлять Илоном Маском. Он должен отколотить первым Кадырова, дальше — Путина. Основатель SpaceX может нанести удар руками, совершить аперкот и еще делать атаки ногами. Ваши виртуальные поединки будут проходить на фоне созданных иллюстраций разрушенного Мариуполя. Сами поединки сопровождает песня "Ой в лугу красная калина" в исполнении представителя "Бумбокса" Андрея Хливнюка. Игра разработана по инициативе фонда Palianytsia, собирающего средства на гуманитарные нужды. Одержав убедительную победу над главой Кремля и его приспешником, участники могут внести свой вклад в организацию. Именно так уже собрано больше 10 тысяч долларов.

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