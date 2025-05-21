Дорогая в обслуживании обуза: названы версии убийства Портнова

В истории с убийство Андрея Портнова в Испании, все же не стоит спешить с выводами, считает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Андрей Портнов

По его словам, есть как минимум две версии произошедшего в Мадриде.

"Первая — это то, что он стал неугодным его же кураторам, слишком дорогая в обслуживании обуза с минимальным КПД и решили убрать, вместо того, чтобы носится с писанной торбой. В целом, это касается многим предателей Украины на финансировании ФСБ, проживающих за границей, в той же Испании, и крайне неэффективно гадящих. Поэтому, за Портновым вполне могут последовать следующие рудименты", — говорит Коваленко.

Вторая версия, по его словам, несчастный случай. Просто, шёл себе по улице, споткнулся и случайно упал на пулю, иронизирует эксперт.

"Обе версии имеют полное право на жизнь. Илья Кива подтверждает! У предателей Украины это выходит инстинктивно, время от времени падать или на нож или на пулю... Генетику потенциального лемминга не переписать", — добавил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Мадриде (Испания) застрелили 52-летнего эксрадника Виктора Януковича Андрея Портнова. Инцидент произошел возле школы в Посуэло-де-Аларконе, в то время, когда мужчина подвозил своих детей в American School Madrid. Отмечается, что погибшим является Андрей Портнов, подозреваемый в "государственной измене" из-за его вероятной роли в российском вторжении в Крым.

Также "Комментарии" рассказывали, что по информации испанских медиа, причиной убийства предварительно считают долговую проблему.



