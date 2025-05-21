Дорогая в обслуживании обуза: названы версии убийства Портнова

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Ткачик Олеся
В истории с убийство Андрея Портнова в Испании, все же не стоит спешить с выводами, считает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Андрей Портнов
По его словам, есть как минимум две версии произошедшего в Мадриде.
Вторая версия, по его словам, несчастный случай. Просто, шёл себе по улице, споткнулся и случайно упал на пулю, иронизирует эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Мадриде (Испания) застрелили 52-летнего эксрадника Виктора Януковича Андрея Портнова. Инцидент произошел возле школы в Посуэло-де-Аларконе, в то время, когда мужчина подвозил своих детей в American School Madrid. Отмечается, что погибшим является Андрей Портнов, подозреваемый в "государственной измене" из-за его вероятной роли в российском вторжении в Крым.
Также "Комментарии" рассказывали, что по информации испанских медиа, причиной убийства предварительно считают долговую проблему.
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