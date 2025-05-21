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Наглый враг, который угрожал следователям Майдана: детали убийства Портнова

Портнова убили в элитном районе Мадрида, смертельным стал выстрел в голову

21 мая 2025, 14:41 comments4137
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Ткачик Олеся

Как отмечает активист, военный Игорь Луценко, Андрей Портнов был особым человеком. По его словам, он искусно использовал право. Как говорит Луценко, инструмент, призванный защищать от диктатуры и произвола, он превратил в средство утверждения тирании и беззакония. А в этом жонглировании ему мало было равных, добавил военный.

Наглый враг, который угрожал следователям Майдана: детали убийства Портнова

Убийство Портнова

"Гордыня его была заоблачной. Искренне обещал разобраться со всеми нами. Писал угрозы в личные сообщения следователям по делам Майдана, и даже мне угрожал в фб. Потому как особенно наглый враг, мудро скрылся, как только вместо его ручных ментов и судей с нами начали вовсю говорить российские пушки", — отметил Луценко.

Он добавил, что Портнов бежал в Европу, против которой по факту сражался на стороне РФ. Впрочем, от правосудия он все же не укрылся.

"Это не последний акт возмездия, дальше, я верю, еще будут удачными", — подытожил Луценко.

Известно, что Портнов был убит 21 мая около 9:15 утра 21 мая в элитном районе Мадрида.

По предварительным данным, в него выстрелили 5 раз, к преступлению могут быть причастны 2 или 3 человека. Портнов получил не менее 3 огнестрельных ранений. Один выстрел в голову стал смертельным.

По информации испанских медиа, причиной убийства предварительно считают долговую проблему.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Мадриде (Испания) застрелили 52-летнего эксрадника Виктора Януковича Андрея Портнова. Инцидент произошел возле школы в Посуэло-де-Аларконе, в то время, когда мужчина подвозил своих детей в American School Madrid.

Отмечается, что погибшим является Андрей Портнов, подозреваемый в "государственной измене" из-за его вероятной роли в российском вторжении в Крым.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid0318mhy7Ef1jbo52VVpAYomB5Ys39XfB6BkKXDf79rn269VtKqJTUN7PQjnugfD26Dl
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