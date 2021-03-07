"Донецкоблгаз" оставил регион без отопления — подробности



















Для жителей Донецкой области 6 марта принесло неожиданную печальную весть — для них досрочно заканчивается отопительный сезон. Несмотря на то, что теплоснабжение должно продолжаться как минимум до начала апреля, предприятие "Донецкоблгаз" начинает отключение потребителей от сети, сообщают "Факты ICTV".

В Донецкой области хотят закончить отопительный сезон. Фото иллюстративное

Сообщение об отключении дончане получили именно в субботу, 6 марта. Как сообщается, в отдельных учреждениях газ уже начали отключать, не дождавшись даже начала новой трудовой недели.

Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что "Донецкоблгазу" задолжали субъекты областного газопоставщика "Донецктеплокоммунэнерго". Сумма неполученных выплат действительно впечатляющая — более 1,5 миллиарда гривен. Впрочем, по словам руководителя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, подобное самоуправство в отношении досрочного прекращения отопительного сезона все равно является значительным нарушением украинского законодательства.

Как пояснил Коболев, руководство "Донецкоблгаза", которое ссылается на якобы решение "Нафтогаза", на самом деле не получало никаких указаний. Тем более, что предприятие не может отдавать подобные приказы. В любом случае отключать потребителей так, почти без предупреждения, с учетом календарных и температурных показателей, компания из Донецкой области не имела никакого права.

"Группа Нафтогаз в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", — отмечают в "Нафтогаз Украины".

Также представительство компании обратилось к сотрудникам "Донецкоблгаза" с требованием как можно быстрее возобновить газоснабжение всем отключенным за субботу абонентам. За ситуацией также пристально наблюдают члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Следует отметить, что в самом "Донецкоблгазе" ситуацию комментировать отказались. Причина довольно субъективная — официальный выходной.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, сколько для украинцев будет стоить газ в марте.

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