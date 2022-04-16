Дома насквозь пробиты: как сейчас выглядит Мариуполь (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Город
Мариуполь является символом борьбы и военного сопротивления. Каждый день он
подвергается интенсивным вражеским обстрелам, но продолжает оставаться
украинским. В Telegram-канале
Мариупольского горсовета опубликовали видео, на котором показали масштабы
разрушений.
Мариуполь (фото из открытых источников)
На
кадрах, снятых с помощью дрона видно микрорайон "Восточный", который
практически превратился в руины. Многоэтажки насквозь пробиты, а под их завалами
находятся люди. По мнению российских оккупантов, так выглядит
"освобождение".
В
горсоветы отметили, что военнослужащие РФ сами снимают видео, с помощью которых
фиксируют свои преступления, хвастаясь тем, что "своих не бросают".
Они обстреливают город бомбами и "Градами".
Отметим, что ситуация в Мариуполе остается самой напряженной, российские войска контролируют часть города, они блокируют гуманитарные грузы и не разрешают выезжать мирным жителям. Но попытки прорваться в Мариуполь наша власть не собирается останавливать, как и защитники города не планируют отдавать его оккупантам.
Напомним,
что командир 36-й бригады морпехов Сергей Волина призвал власть немедленно деблокировать Мариуполь – военным или политическим путем. Это нужно осуществить
как можно быстрее и с привлечением "опытных командиров и необходимых
средств".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что российские оккупанты превращаютМариуполь в гетто. Войска России заставляют местных жителей носить белую
вражескую ленту, чтобы сделать мирных жителей "приманкой" для
украинских снайперов.
Читайте
также, что защитники Мариуполя уничтожили вражескую бронетехнику.
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