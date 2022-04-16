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Дома насквозь пробиты: как сейчас выглядит Мариуполь (ВИДЕО)

Мариупольский городской совет опубликовал видео, на котором показаны масштабы разрушений российскими войсками

сегодня, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Город Мариуполь является символом борьбы и военного сопротивления. Каждый день он подвергается интенсивным вражеским обстрелам, но продолжает оставаться украинским. В Telegram-канале Мариупольского горсовета опубликовали видео, на котором показали масштабы разрушений.

Дома насквозь пробиты: как сейчас выглядит Мариуполь (ВИДЕО)

Мариуполь (фото из открытых источников)

На кадрах, снятых с помощью дрона видно микрорайон "Восточный", который практически превратился в руины. Многоэтажки насквозь пробиты, а под их завалами находятся люди. По мнению российских оккупантов, так выглядит "освобождение".

В горсоветы отметили, что военнослужащие РФ сами снимают видео, с помощью которых фиксируют свои преступления, хвастаясь тем, что "своих не бросают". Они обстреливают город бомбами и "Градами".

Отметим, что ситуация в Мариуполе остается самой напряженной, российские войска контролируют часть города, они блокируют гуманитарные грузы и не разрешают выезжать мирным жителям. Но попытки прорваться в Мариуполь наша власть не собирается останавливать, как и защитники города не планируют отдавать его оккупантам.

Напомним, что командир 36-й бригады морпехов Сергей Волина призвал власть немедленно деблокировать Мариуполь – военным или политическим путем. Это нужно осуществить как можно быстрее и с привлечением "опытных командиров и необходимых средств".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российские оккупанты превращаютМариуполь в гетто. Войска России заставляют местных жителей носить белую вражескую ленту, чтобы сделать мирных жителей "приманкой" для украинских снайперов.

Читайте также, что защитники Мариуполя уничтожили вражескую бронетехнику.


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