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Дочь Кошевого попала в скандал из-за хамского поведения и танцев под российскую музыку (ВИДЕО)

Старшая дочь Евгения Кошевого Варвара попала в неприятный скандал

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Дочь юмориста Евгения Кошевого активна в социальных сетях и успела довести до возмущения  других пользователей сети. С 15-летней Варей произошли изменения, она совсем не маленькая девочка, она повзрослела.

Дочь Кошевого попала в скандал из-за хамского поведения и танцев под российскую музыку (ВИДЕО)

Дочь Кошевого попала в скандал (фото из открытых источников)

В интернете появляется много новых видеороликов. Девушка снимает их, сопровождая разной музыкой, в том числе, и русской. Это заметили пользователи сети. Они пишут, что больше года продолжается война РФ против Украины, слушать песни российских исполнителей не уместно.


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Но позже комментарии под такими видеороликами "закрылись". Как информирует ТСН, дочери Кошевого писали следующее:

"А русская музыка никого не напрягает?", "Это продвижение русской культуры во время войны", "Я не удивлюсь, если в жизни она говорит по-русски".

Еще поклонники соцсетей заметили на выставленных видео пирсинг в носу Вари. Они отмечают, что  дочь Кошевого рано повзрослела.

Активные комментарии в ее адрес не пугали  дочь комика. Сейчас девочка обнародовала новое видео, где она присутствует вместе с отцом. Там оба Кошевых шутят по поводу того, что комик смеяться будет с дочерикогда она   выберет "плохого" парня.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сериал производства "95 квартала" стал самым популярным в России. Седьмой сезон сериала "Сваты" признан самым популярным в 2021 году на территории Российской Федерации. "Сваты" – многолетний сериал украинской студии "Квартал 95". Такие данные "КоммерсантЪ" предоставили во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Измерение ТВ-аудитории старше четырех лет в российских городах с населением от 100 тысяч человек проводилось Mediascope.



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