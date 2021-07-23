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Доцент киевского государственного вуза развращал 12-летнюю девочку: что об этом известно

Оказалось, что мужчина развращал внучку своей знакомой

сегодня, 21:17
Автор:

Лиля Воробьева

Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что доцент кафедры одного из государственных университетов развращал 12- летнюю девочку. Известно, что девочка была внучкой его знакомой.

Доцент киевского государственного вуза развращал 12-летнюю девочку: что об этом известно

Теперь он может оказаться за решеткой (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что 54-летний злоумышленник увидел девочку и познакомился с ней на Русановском пляже. Он раздобыл ее номер телефона и начал переписываться в Viber с 12-летней девочкой.

В прокуратуре сообщили, что он в своих письмах применял сексуальные действия, посылал девочке порнографические материалы, а также просил ее прислать ему свои откровенные фото.

В общении ученый рассказывал ребенку, что их разговоры и переписка — это секрет, о котором никто не должен знать, особенно взрослые. А если девочка кому расскажет, то у нее заберут телефон, запретят сидеть в интернете и начнут ограничивать ее во всем.

Но через некоторое время ребенок рассказал о домогательствах доцента матери. И женщина сразу написала заявление в полицию.

После ареста мужчине провели судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой подтвердили, что тот во время совершения своих злодеяний вполне знал и понимал, что делает.

Сейчас материалы дела уже направлены в Днепровский районный суд Киева. Если вину ученого докажут, он может провести от 5 до 8 лет за решеткой, а еще не сможет в течение трех лет претендовать на определенные должности и заниматься своей деятельностью.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Киеве задержали педофила, который через интернет развращал детей. Правоохранители задержали мужчину, который познакомился в интернете с 10-летней девочкой, выманил ее на улицу и изнасиловал в недостроенном доме.

 


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Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4704229406255051
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