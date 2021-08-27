Для поездов "Укрзализныци" поставляли некачественные запчасти: раскрыта схема хищения

Для поездов "Укрзализныци" закупали некачественные запчасти. Руководитель общества с ограниченной ответственностью наладил закупку запчастей, которые не соответствовали необходимым критериям качества, а их цена значительно превышала рыночную. По факту злоупотребления служебным положением начато уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Поезд "Укрзализныци", фото с открытых источников

В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения государственных денег. Чиновник фирмы наладил поставки в подразделения АО "Укрзализныця" запасных частей для электровозов, изготовленных якобы с качественных материалов.



Следствию удалось установить, что стоимость запчастей была завышена в несколько раз по сравнению с аналогами. Сразу нескольким региональным филиалам АО "Укрзализныця" объявили о закупке указанных запасных частей. Но оборудование не соответствовало техническим условиям и критериям качества, а их серийная эксплуатация могла привести к непоправимый вред объектам критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на сумму более 3 миллиардов гривен.



В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности — технику и документацию, которые направили на экспертизу.



Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.



Как ранее информировал портал "Комментарии", "Укрзализныця" повышает тарифы. С 17 августа установление тарифов для грузов внеклассной группы на уровне грузов первого тарифного класса, а также повышение на 8% тарифов на перевозку груза первого и второго классов. Вырастет на 51,8% тариф и на пустой пробег грузовых вагонов.

Второй этап повышения тарифов планируется с 1 января 2022 года. Он предусматривает повышение тарифов на 20,4% для грузов первого класса и на 6,5% на груз второго класса.

















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