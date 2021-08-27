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Главная Новости Общество происшествия Для поездов "Укрзализныци" поставляли некачественные запчасти: раскрыта схема хищения
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Для поездов "Укрзализныци" поставляли некачественные запчасти: раскрыта схема хищения

В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств на приобретение материалов для АО "Укрзализныця"

сегодня, 16:00
Автор:

Хмільовська Інна

Для поездов "Укрзализныци" закупали некачественные запчасти. Руководитель общества с ограниченной ответственностью наладил закупку запчастей, которые не соответствовали необходимым критериям качества, а их цена значительно превышала рыночную. По факту злоупотребления служебным положением начато уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Для поездов "Укрзализныци" поставляли некачественные запчасти: раскрыта схема хищения

Поезд "Укрзализныци", фото с открытых источников

В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения государственных денег. Чиновник фирмы наладил поставки в подразделения АО "Укрзализныця" запасных частей для электровозов, изготовленных якобы с качественных материалов.

Следствию удалось установить, что стоимость запчастей была завышена в несколько раз по сравнению с аналогами. Сразу нескольким региональным филиалам АО "Укрзализныця" объявили о закупке указанных запасных частей. Но оборудование не соответствовало техническим условиям и критериям качества, а их серийная эксплуатация могла привести к непоправимый вред объектам критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на сумму более 3 миллиардов гривен.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности — технику и документацию, которые направили на экспертизу.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Как ранее информировал портал "Комментарии", "Укрзализныця" повышает тарифыС 17 августа установление тарифов для грузов внеклассной группы на уровне грузов первого тарифного класса, а также повышение на 8% тарифов на перевозку груза первого и второго классов. Вырастет на 51,8% тариф и на пустой пробег грузовых вагонов.

Второй этап повышения тарифов планируется с 1 января 2022 года. Он предусматривает повышение тарифов на 20,4% для грузов первого класса и на 6,5% на груз второго класса. 






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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/u-kijevi-pravooxoronczi-vikrili-sxemu-rozkradannya-byudzhetnix-koshtiv-dlya-zakupivli-materialiv-dlya-at-ukrzalizniczya/
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