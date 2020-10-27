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Главная Новости Общество происшествия Диванопопад в Ровно - женщину травмировал диван, который выбросили с третьего этажа
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Диванопопад в Ровно - женщину травмировал диван, который выбросили с третьего этажа

Врач, который оказывал пострадавшей медицинскую помощь, рассказал, что за 45 лет его практики, травм в результате падения диванов он еще не видел

сегодня, 20:59
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Ровно была травмирована женщина-прохожая, на которую упал диван. Об этом сообщает ТСН.

Диванопопад в Ровно - женщину травмировал диван, который выбросили с третьего этажа

Жительница Ровно Ирина Теслюк пострадала в результате падения на нее с третьего этажа дивана по дороге на работу. К счастью, женщина ограничилась травмой плеча и порванными связками на ноге.

В свою очередь виновники несчастного случая оправдываются, что им просто было лень и тяжело тащить диван по лестнице на помойку.

Самое интересное, что на сторону "лентяев" стали некоторые соседи, которые заявляют, что чужакам не нужно ходить по их двору. Другие жители рассказывают, что в их доме стало нормой выбрасывать из окон мусор и трясти ковры.

На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. А правозащитники советуют пострадавшей женщине обращаться в суд с требованием о компенсации морального и материального ущерба.

Ранее "Комментарии" писали о том, что исследования показали — фильмы ужасов формируют устойчивость перед страхами, в том числе и перед страхом COVID-19.




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