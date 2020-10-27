Диванопопад в Ровно - женщину травмировал диван, который выбросили с третьего этажа

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Дмитрий Симоненко
В Ровно была травмирована женщина-прохожая, на которую упал диван. Об этом сообщает ТСН.
Жительница Ровно Ирина Теслюк пострадала в результате падения на нее с третьего этажа дивана по дороге на работу. К счастью, женщина ограничилась травмой плеча и порванными связками на ноге.
В свою очередь виновники несчастного случая оправдываются, что им просто было лень и тяжело тащить диван по лестнице на помойку.
Самое интересное, что на сторону "лентяев" стали некоторые соседи, которые заявляют, что чужакам не нужно ходить по их двору. Другие жители рассказывают, что в их доме стало нормой выбрасывать из окон мусор и трясти ковры.
На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. А правозащитники советуют пострадавшей женщине обращаться в суд с требованием о компенсации морального и материального ущерба.
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