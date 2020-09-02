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Главная Новости Общество происшествия Директора детдома на Одещине обвинили в изнасиловании троих детей
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Директора детдома на Одещине обвинили в изнасиловании троих детей

Жертвами насилия могут оказаться девочки в возрасте от 5 до 7 лет

сегодня, 12:11
Автор:

Виолетта Комаровская

Директора специализированного детского дома на Одещине обвинили в изнасиловании троих детей. В полицию на него пожаловалась сотрудница - работница этого же учреждения. Сам директор свою вину отрицает, сообщила заместитель Следственного управления одесской полиции Инна Власова. 

Работница детдома утверждает, что директор может быть причастен к изнасилованию сразу троих девочек. Самой младшей из них 5 лет. Самой старшей - 7. Детей уже осмотрели врачи. Предварительно, никаких следов насилия на теле эксперты не обнаружили. Но дополнительную медицинскую экспертизу все же назначили.

Директора детдома на Одещине обвинили в изнасиловании троих детей

Директора детдома подозревают в изнасиловании. Фото: barometr.info

"Детей также опросили. В это время с ними были их законные представители и психолог. О каком-либо насилии они не рассказывают. Но говорят, что в кабинет директора ходили, якобы, чтобы играть и смотреть мультики", - рассказывает Инна Власова. 

Нужно учесть, что речь идет о специализированном детском доме. Его воспитанники имеют определенные отклонения в умственном развитии. Поэтому полицейские обещают держать это дело на контроле и провести более тщательную психолого-психиатрическую проверку. 

Уголовное дело уже открыли по статье о развращении малолетних. Но объявлять подозрение директору не будут. Доказательств его вины для этого недостаточно. К тому же сам он уверяет, что девочек не трогал, а все обвинения в свой адрес считает ложными. 


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что американская актриса покончила с собой после изнасилования. 


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