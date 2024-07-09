Десятки городов Крыма второй день без света: какие причины назвали оккупационные власти

По всему Крыму второй день фиксируются массовые отключения электроэнергии. Оккупационные власти причиной отсутствия света называют аномальную жару и ремонтные работы. Кроме электроэнергии у жителей Крыма также возникли проблемы с водой и газом.



В Крыму аварийные отключения света. Фото из открытых источников

Так называемый глава оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов заявил, что якобы из-за аномальной жары жители полуострова начали активно пользоваться охлаждающей техникой, что создает нагрузку на энергосистему и приводит к аварийным ситуациям.

"Аварии связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок на энергосистему из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования", — сообщил Аксенов.

По его словам, сложная ситуация в районе Алушты, где у населения, кроме отсутствия света, возникли проблемы с газом.

"Самая сложная ситуация сейчас сложилась в Алуште и близлежащих районах городского округа. Здесь после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети", — добавил Аксенов.

Еще один представитель оккупационных властей, которому Россия дала должность первого заместителя министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, подтверждает проблемы с электроэнергией в Крыму. По его словам, в населенных пунктах Евпатории, Сакского, Симферопольского, Красногвардейского и Бахчисарайского районов, некоторых селах Ялты и Алушты произошли аварии на электросетях.

Отсутствие электроэнергии также оказывает влияние на водоснабжение в Крыму. В большинстве городов полуострова при отключении света исчезает доступ к питьевой воде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского предупредили о серьезной угрозе для гражданских в Крыму.

Также "Комментарии" писали о том, что 6 июля Украина передала европейским странам больше электроэнергии, чем получила.