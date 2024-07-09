Десятки городов Крыма второй день без света: какие причины назвали оккупационные власти

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
По всему Крыму второй день фиксируются массовые отключения электроэнергии. Оккупационные власти причиной отсутствия света называют аномальную жару и ремонтные работы. Кроме электроэнергии у жителей Крыма также возникли проблемы с водой и газом.
В Крыму аварийные отключения света. Фото из открытых источников
Так называемый глава оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов заявил, что якобы из-за аномальной жары жители полуострова начали активно пользоваться охлаждающей техникой, что создает нагрузку на энергосистему и приводит к аварийным ситуациям.
По его словам, сложная ситуация в районе Алушты, где у населения, кроме отсутствия света, возникли проблемы с газом.
Еще один представитель оккупационных властей, которому Россия дала должность первого заместителя министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, подтверждает проблемы с электроэнергией в Крыму. По его словам, в населенных пунктах Евпатории, Сакского, Симферопольского, Красногвардейского и Бахчисарайского районов, некоторых селах Ялты и Алушты произошли аварии на электросетях.
Отсутствие электроэнергии также оказывает влияние на водоснабжение в Крыму. В большинстве городов полуострова при отключении света исчезает доступ к питьевой воде.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского предупредили о серьезной угрозе для гражданских в Крыму.
Также "Комментарии" писали о том, что 6 июля Украина передала европейским странам больше электроэнергии, чем получила.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!