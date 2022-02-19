Депутаты "Слуги народа" и иностранные журналисты попали под обстрел на Донбассе: подробности

Украинские депутаты от "Слуги народа" и иностранные журналисты подверглись обстрелу на передовой вдоль линии столкновения на Донбассе. Такое заявление сделала спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, которая стала свидетелем этих событий. Об этом сообщает Суспільне.

Украинский военный - фото из открытых источников

По словам Юлии Палийчук, обстрел произошел возле Новолуганского, где работали иностранные журналисты. Пока известно, что никто из депутатов и журналистов не пострадал.

"Военные завели нас в укрытие. Было несколько залпов, нас здесь две группы — одни отправились на передовые позиции в Новолуганске, и там началось. Мы сейчас ждем другой группы и будем в Светлодарск дальше двигаться. Продолжаем работу", — сообщила Палийчук.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко также добавил, что под минометный обсрел на позиции 30-й бригады попал глава МВД Денис Монастырский. Также там присутствовали группа депутатов и 25 иностранных журналистов.

"Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто действительно готовится к наступлению на мирную Украину", – заявил Геращенко на своей странице в Facebook.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Донбассе снова обострение: боевики обстреливают села и применили беспилотник. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные в Луганской и Донецкой областях 17 февраля. На Донбассе зафиксировано 50 обстрелов. По обнародованной информации, на 22.00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, в 39 из них применялось, запрещенное минскими договоренностями, вооружение.

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